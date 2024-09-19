    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, зап

    774мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.67eur102.04

    Три банка из топ-10 перестали принимать заявки на семейную ипотеку

    2169
    1 комментарий

    Российские банки почти исчерпали лимиты средств, выделенных правительством на семейную ипотеку. Среди них оказался Сбер, который накануне, 18 сентября, сообщил о приостановке выдачи «семейных» жилищных кредитов. В связи с этим «Фонтанка» обзвонила несколько банков из первой десятки с вопросом о том, можно ли подать у них заявку на семейную ипотеку.

    Выяснилось, что, помимо Сбера, ещё три банка из топ-10 перестали принимать заявки на семейную ипотеку. В Альфа-банке оператор сообщил, что лимит на классическую семейную ипотеку уже закончился, но предложил другие варианты: купить недвижимость у застройщика, у которого есть субсидия на стройку под семейную ипотеку, или оформить комбинированную ипотеку.

    «Сейчас семейная ипотека временно в нашем банке приостановлена в связи с исчерпанием срока действия данной программы, — сообщили в Россельхозбанке. — Информацию о том, когда она будет возобновлена, можно будет узнать на нашем официальном сайте, в соцсетях банка. Как только какая-то дополнительная информация появится или ипотека возобновится, там вся информация будет размещена».

    В банке «Уралсиб» оператор сначала сообщил по телефону, что проблем с лимитом нет и заявки продолжают принимать. Однако позже он перезвонил и уточнил, что лимиты все-таки исчерпаны — оформить семейную ипотеку пока не получится.

    Несмотря на это, заявки принимаются штатно в Газпромбанке, ВТБ, банке «Дом.РФ», а также в Абсолют-Банке — как сообщили операторы, проблем с лимитами нет. «На сегодняшний день условия действуют, но через неделю, допустим, что-то может измениться, поэтому нужно проверять информацию уже по факту», — предупредили в ВТБ.

    В «Открытии» и Росбанке, которые тоже числятся среди участников программы, сказали, что заявки по ипотеке уже не принимают. Первая организация находится в процессе объединения с ВТБ, вторая интегрируется в Т-Банк. В последнем по телефону тоже сообщили, что заявки на семейную ипотеку принимают — лимиты есть.

    Подробнее о том, как в настоящее время семьи с детьми могут взять жилье в кредит, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    БанкиСемейная ипотека
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close