Три банка из топ-10 перестали принимать заявки на семейную ипотеку

Российские банки почти исчерпали лимиты средств, выделенных правительством на семейную ипотеку. Среди них оказался Сбер, который накануне,
Выяснилось, что, помимо Сбера, ещё три банка из
«Сейчас семейная ипотека временно в нашем банке приостановлена в связи с исчерпанием срока действия данной программы, — сообщили в Россельхозбанке. — Информацию о том, когда она будет возобновлена, можно будет узнать на нашем официальном сайте, в соцсетях банка. Как только какая-то дополнительная информация появится или ипотека возобновится, там вся информация будет размещена».
В банке «Уралсиб» оператор сначала сообщил по телефону, что проблем с лимитом нет и заявки продолжают принимать. Однако позже он перезвонил и уточнил, что лимиты все-таки исчерпаны — оформить семейную ипотеку пока не получится.
Несмотря на это, заявки принимаются штатно в Газпромбанке, ВТБ, банке «Дом.РФ», а также в Абсолют-Банке — как сообщили операторы, проблем с лимитами нет. «На сегодняшний день условия действуют, но через неделю, допустим, что-то может измениться, поэтому нужно проверять информацию уже по факту», — предупредили в ВТБ.
В «Открытии» и Росбанке, которые тоже числятся среди участников программы, сказали, что заявки по ипотеке уже не принимают. Первая организация находится в процессе объединения с ВТБ, вторая интегрируется в Т-Банк. В последнем по телефону тоже сообщили, что заявки на семейную ипотеку принимают — лимиты есть.
Подробнее о том, как в настоящее время семьи с детьми могут взять жилье в кредит, читайте в материале «Фонтанки».