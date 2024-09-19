Российские банки почти исчерпали лимиты средств, выделенных правительством на семейную ипотеку. Среди них оказался Сбер, который накануне, 18 сентября , сообщил о приостановке выдачи «семейных» жилищных кредитов. В связи с этим «Фонтанка» обзвонила несколько банков из первой десятки с вопросом о том, можно ли подать у них заявку на семейную ипотеку.



Выяснилось, что, помимо Сбера, ещё три банка из топ-10 перестали принимать заявки на семейную ипотеку. В Альфа-банке оператор сообщил, что лимит на классическую семейную ипотеку уже закончился, но предложил другие варианты: купить недвижимость у застройщика, у которого есть субсидия на стройку под семейную ипотеку, или оформить комбинированную ипотеку.