Кто водит лучшие экскурсии по Петербургу? Проголосуйте — а мы наградим победителя

Помните, мы просили вас прислать нам имена гидов и названия туристических компаний, которые организуют экскурсии по Петербургу? Вместе с куратором номинации — исполнительным директором Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майей Ломидзе — мы отобрали десятку финалистов из названных вами. Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.
«Всё о лучшем в мире городе» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем прогулки, экскурсии и лектории, имена замечательных гидов и туристических программ в Петербурге. Вот какие ваши предложения вышли в финал:
- семейные экскурсии проекта Cozy Spb,
- лекторий Anima Libera в отеле Indigo,
- экскурсии и лекции от «Петербург Глазами Инженера»,
- проект «Ползком по Питеру»,
- «Пропавшие в кинохронике» (Ленфильм),
- Неизведанный Петергоф. Посещение Царицына и Ольгина павильонов и Фермерского дворца,
- экскурсия-квест «Выбраться с острова»,
- «Открытый город»,
- цикл лекций «Пушкинская эпоха» в особняке Брискорн,
- путешествия по фортам Кронштадта.
Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Кто рассказывает о Петербурге лучше всего? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!
Как проголосовать:
- Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
- Изучить описание номинаций.
- Перейти на страницу голосования.
- Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
- Выбрать одного кандидата в номинации.
- Нажать на кнопку «Голосовать».
- Повторить для другой номинации.
Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!