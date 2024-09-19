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    Кто водит лучшие экскурсии по Петербургу? Проголосуйте — а мы наградим победителя

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    1 комментарий
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Помните, мы просили вас прислать нам имена гидов и названия туристических компаний, которые организуют экскурсии по Петербургу? Вместе с куратором номинации — исполнительным директором Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майей Ломидзе — мы отобрали десятку финалистов из названных вами. Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.

    «Всё о лучшем в мире городе» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем прогулки, экскурсии и лектории, имена замечательных гидов и туристических программ в Петербурге. Вот какие ваши предложения вышли в финал:

    1. семейные экскурсии проекта Cozy Spb,
    2. лекторий Anima Libera в отеле Indigo,
    3. экскурсии и лекции от «Петербург Глазами Инженера»,
    4. проект «Ползком по Питеру»,
    5. «Пропавшие в кинохронике» (Ленфильм),
    6. Неизведанный Петергоф. Посещение Царицына и Ольгина павильонов и Фермерского дворца,
    7. экскурсия-квест «Выбраться с острова»,
    8. «Открытый город»,
    9. цикл лекций «Пушкинская эпоха» в особняке Брискорн,
    10. путешествия по фортам Кронштадта.

    Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Кто рассказывает о Петербурге лучше всего? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!

    Как проголосовать:

    1. Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
    2. Изучить описание номинаций.
    3. Перейти на страницу голосования.
    4. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
    5. Выбрать одного кандидата в номинации.
    6. Нажать на кнопку «Голосовать».
    7. Повторить для другой номинации.

    Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.

    26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

    «(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

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