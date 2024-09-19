Кто водит лучшие экскурсии по Петербургу? Проголосуйте — а мы наградим победителя

Помните, мы просили вас прислать нам имена гидов и названия туристических компаний, которые организуют экскурсии по Петербургу? Вместе с куратором номинации — исполнительным директором Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майей Ломидзе — мы отобрали десятку финалистов из названных вами. Проект « (От)Личный Петербург » продолжается. Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.

«Всё о лучшем в мире городе» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем прогулки, экскурсии и лектории, имена замечательных гидов и туристических программ в Петербурге. Вот какие ваши предложения вышли в финал:

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Кто рассказывает о Петербурге лучше всего? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!



Как проголосовать:



Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга». Изучить описание номинаций. Перейти на страницу голосования. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK. Выбрать одного кандидата в номинации. Нажать на кнопку «Голосовать». Повторить для другой номинации.

Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!