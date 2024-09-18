К «Спорт Паласу» снова съехались пожарные. На это раз — тушить соседний ресторан

На кухне ресторана Villa ZimaЛeto на Южной улице, 9, вечером 18 сентября случился пожар. Заведение находится на Крестовском острове по соседству со сгоревшим неделю назад спорткомплексом Sport Palace.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу , информация о пожаре поступила в 21:24 . На место направились специалисты, и спустя час возгорание ликвидировали. Для тушения привлекли три единицы техники и 15 пожарных . Причиной вызова экстренной службы стало тление утеплителя на площади 1 квадратный метр.

«Сведения о пострадавших не поступали», — заявили в пресс-службе.



Как рассказал «Фонтанке» очевидец, ресторан располагается совсем рядом с заброшенным спорткомплексом. У заведения он заметил пожарных с тепловизорами, которые ходят по территории и ищут место возникновения задымления.



«Обстановка в целом спокойная. Люди решили перестраховаться, ведь только что видели огромный пожар напротив», — отмечает свидетель.

