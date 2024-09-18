К «Спорт Паласу» снова съехались пожарные. На это раз — тушить соседний ресторан

На кухне ресторана Villa ZimaЛeto на Южной
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, информация о пожаре поступила
«Сведения о пострадавших не поступали», — заявили в пресс-службе.
Как рассказал «Фонтанке» очевидец, ресторан располагается совсем рядом с заброшенным спорткомплексом. У заведения он заметил пожарных с тепловизорами, которые ходят по территории и ищут место возникновения задымления.
«Обстановка в целом спокойная. Люди решили перестраховаться, ведь только что видели огромный пожар напротив», — отмечает свидетель.
Напомним, что вечером 10 сентября загорелся заброшенный элитный спортцентр на Южной улице. Огонь бушевал на