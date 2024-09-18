В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий выдачу кредитов для участия в азартных играх

В России могут ограничить выдачу кредитных средств для участия в азартных играх. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.



Из пояснительной записки следует, что на данный момент организации, занимающиеся проведением азартных игр, не могут проверить, откуда им поступают деньги. У контор нет возможности контролировать, какой конкретно картой пользуется участник игры, когда, например, делает ставки. В связи с этим, согласно законопроекту, нести ответственность за выдачу кредитов для таких целей будут банки.



Согласно официальному документу, законопроект направлен на частичное снижение использования заемных средств для азартных игр. « <...> предложенное законопроектом ограничение является необходимым минимумом, позволяющим ограничить импульсивные моментальные ставки граждан», — уточняется в пояснительной записке.



Также в законопроекте отмечается, что при введении соответствующих ограничений у человека будет возможность «охладить» мозг и обдумать действия, которые он собирается осуществить. В противном случае при использовании кредитных карт участнику азартных игр не нужно напрягаться и, например, дойти до банкомата. Из этого следует еще одно предложение, отраженное в законопроекте, — контролировать, насколько близко расположены друг к другу пункт приема букмекерских ставок и организация, способная предоставить кредит.



«В настоящее время фиксируются случаи, когда такое «соседство» приобретает характер бизнес-модели развития», — добавлено в пояснительной записке.

