Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

зап.

 774мм 72%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,67
EUR 102,04
Инаугурация Беглова
Самокаты на Госучет
(От)Личный Петербург — 2024
Дело «Юлмарта»
Наследство Васильева
Рейтинг колледжей СПб
Как (не)стать пособником СБУ
Рейтинги «Фонтанки»
Власть Общество В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий выдачу кредитов для участия в азартных играх

В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий выдачу кредитов для участия в азартных играх

898
2 комментария

В России могут ограничить выдачу кредитных средств для участия в азартных играх. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Из пояснительной записки следует, что на данный момент организации, занимающиеся проведением азартных игр, не могут проверить, откуда им поступают деньги. У контор нет возможности контролировать, какой конкретно картой пользуется участник игры, когда, например, делает ставки. В связи с этим, согласно законопроекту, нести ответственность за выдачу кредитов для таких целей будут банки.

Согласно официальному документу, законопроект направлен на частичное снижение использования заемных средств для азартных игр. « <...> предложенное законопроектом ограничение является необходимым минимумом, позволяющим ограничить импульсивные моментальные ставки граждан», — уточняется в пояснительной записке.

Также в законопроекте отмечается, что при введении соответствующих ограничений у человека будет возможность «охладить» мозг и обдумать действия, которые он собирается осуществить. В противном случае при использовании кредитных карт участнику азартных игр не нужно напрягаться и, например, дойти до банкомата. Из этого следует еще одно предложение, отраженное в законопроекте, — контролировать, насколько близко расположены друг к другу пункт приема букмекерских ставок и организация, способная предоставить кредит.

«В настоящее время фиксируются случаи, когда такое «соседство» приобретает характер бизнес-модели развития», — добавлено в пояснительной записке.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Кредит Азартные игры Госдума Законопроект
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
hedgehog_
1 час
смешались в кучу кони люди. тут как-то путают кредитные карты и кредиты. предлагают банкам непропускать платежи по реквизитам всякихлото? а перевод на карту непонять кого всё еще возможен?
altnec
8 минут
Таки -да, каг иногда выражаются,разные и своеобразные.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
Новости компаний
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Новости компаний
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
Открыт конкурс на разработку проекта многоквартирного дома в ЖК NEWПИТЕР
17 сентября, 17:55
На Чемпионате высоких технологий Сбер покажет свои инновации для повышения качества жизни
17 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» в финале народного конкурса в номинации «Ипотечный банк»
17 сентября, 15:20
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00