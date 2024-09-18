Обвиняемый в жестоком убийстве петербургского активиста отправлен за решетку

Калининский суд избрал меру пресечения 20-летнему Александру Синько, обвиняемому в убийстве активиста Виталия Иоффе. Ближайшие два месяца фигурант проведет за решеткой. Об этом 18 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Ранее «Фонтанка» писала, что именно случилось в одной из квартир дома 61 по проспекту Науки, где нашли зарезанного политического активиста. По словам Александра Синько, 53-летний Иоффе 16 сентября дважды изнасиловал его. Молодой человек был против, но сопротивляться не решился. После секса Синько сходил на кухню за ножом и нанес лежащему активисту не менее 20 ударов в голову, шею и грудь. Затем он помыл руки, вернулся в комнату, разозлился на хрипы жертвы и воткнул лезвие еще несколько раз, оставив нож в виске. Позже криминалисты насчитали на теле убитого 38 колото-резаных ран.
Оставив дверь открытой, Синько уехал на такси в Выборг, где, по его словам, собирался совершить суицид, но духу не хватило. Квир-активист сам пришел в отдел полиции и сдался.
Подробнее о подозреваемом и погибшем рассказывали здесь.
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