Обвиняемый в жестоком убийстве петербургского активиста отправлен за решетку

Ранее «Фонтанка» писала, что именно случилось в одной из квартир дома 61 по проспекту Науки, где нашли зарезанного политического активиста. По словам Александра Синько, 53-летний Иоффе 16 сентября дважды изнасиловал его. Молодой человек был против, но сопротивляться не решился. После секса Синько сходил на кухню за ножом и нанес лежащему активисту не менее 20 ударов в голову, шею и грудь. Затем он помыл руки, вернулся в комнату, разозлился на хрипы жертвы и воткнул лезвие еще несколько раз, оставив нож в виске. Позже криминалисты насчитали на теле убитого 38 колото-резаных ран.

