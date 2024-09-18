Погранслужба Финляндии рассказала о мужчине, который в мае перешел через границу с Россией и не вернулся

Мужчина, незаконно перешедший через восточную границу Финляндии на территорию РФ в мае 2024 года и не вернувшийся обратно, был задержан российскими пограничниками. Об этом 18 сентября сообщает издание Yle со ссылкой на заявление руководителя следствия, лейтенанта Пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Матти Рантанена.
Об инциденте стало известно в первых числах июня — тогда сообщалось, что погранслужба Финляндии зафиксировала два случая незаконного пересечения границы с Россией, и в одном из случаев мужчина, перешедший границу в районе населенного пункта Вайниккала, не вернулся.
Как выяснилось теперь, мужчина, задержанный погранслужбой России, — гражданин РФ, и финского гражданства у него не было.
«Возможно, он попал в Финляндию через Шенгенскую зону», — предположил Рантанен.
По его словам, задержанного якобы подозревают не только в незаконном пересечении государственной границы, но и в сопротивлении представителям власти.
О мотивах, побудивших нарушителя границы перейти на российскую территорию, ничего не сообщается.
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