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Финляндия Погранслужба Финляндии рассказала о мужчине, который в мае перешел через границу с Россией и не вернулся

Погранслужба Финляндии рассказала о мужчине, который в мае перешел через границу с Россией и не вернулся

1 902
4 комментария

Мужчина, незаконно перешедший через восточную границу Финляндии на территорию РФ в мае 2024 года и не вернувшийся обратно, был задержан российскими пограничниками. Об этом 18 сентября сообщает издание Yle со ссылкой на заявление руководителя следствия, лейтенанта Пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Матти Рантанена.

Об инциденте стало известно в первых числах июня — тогда сообщалось, что погранслужба Финляндии зафиксировала два случая незаконного пересечения границы с Россией, и в одном из случаев мужчина, перешедший границу в районе населенного пункта Вайниккала, не вернулся.

Как выяснилось теперь, мужчина, задержанный погранслужбой России, — гражданин РФ, и финского гражданства у него не было.

«Возможно, он попал в Финляндию через Шенгенскую зону», — предположил Рантанен.

По его словам, задержанного якобы подозревают не только в незаконном пересечении государственной границы, но и в сопротивлении представителям власти.

О мотивах, побудивших нарушителя границы перейти на российскую территорию, ничего не сообщается.

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Финляндия Граница с РФ Незаконное пересечение границы Матти Рантанен
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Комментарии
4
282556445
24 минуты
Патриот вернулся на Родину, несмотря на попытки Финляндии удержать.
282556445
25 минут
Патриот вернулся на Родину.Надо наградить его квартирой.
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