Wildberries: никаких встреч с Владиславом и его представителями в офисах компании не было запланировано

Источник: MSK1.ru







В компании Wildberries рассказали «Фонтанке», что переговоры с Владиславом Бакальчуком на сегодня не были назначены. «Никаких встреч с Владиславом и его представителями в офисах компании не было запланировано», — подчеркнули в пресс-службе.



Источник: MSK1.ru

Владислав Бакальчук рассказал «Фонтанке», что сегодня на 12:00 были запланированы переговоры по поводу остановки строительства складов. Wildberries заморозила реестр платежей подрядчикам компании «ВБ Девелопмент» на сумму 1 млрд рублей. Фирма, единственный учредитель которой — Владислав Бакальчук, занималась строительством складов для маркетплейса. Как итог, стройка более чем 30 объектов была остановлена, хотя 23 из них должны были сдать в эксплуатацию уже в этом году. Компания объясняла решение тем, что «ВБ Девелопмент» должна маркетплейсу более 30 млрд рублей.

Ранее Владислав Бакальчук заявил, что на него напали у офиса Wildberries в Москве. В самой компании настаивают, что Владислав попытался проникнуть в здание незаконно и с вооруженной охраной.