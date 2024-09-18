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    В Ленобласти задержали группу дровосеков, нарубивших деревьев на 40 млн рублей

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    В Тихвинском районе Ленобласти нашли и задержали 15 человек, занимавшихся незаконной вырубкой леса. Как рассказала 18 сентября официальный представитель МВД Ирина Волк, в операции по задержанию криминальной группы лесорубов участвовали более 100 сотрудников полиции, ФСБ и Росгвардии.

    МВД России

    Искали лесорубов при помощи вертолета. После облета удалось установить места незаконной вырубки деревьев, а затем — оцепить территорию. Были задержаны 15 человек, занимавшихся заготовкой и перевозкой древесины. Технику и распиленные деревья изъяли.

    Также прошли обыски в офисах и на квартирах фигурантов. Возбуждено уголовное дело. Ущерб от деятельности группы лесорубов составил более 40 млн рублей.

    По информации правоохранительных органов, возможные организаторы незаконной вырубки леса — бенефициар и гендиректор коммерческой компании по продаже стройматериалов. Подозревают и владельца предприятия по лесозаготовке, которое также перевозило вырубленное и перерабатывало в пиломатериалы.

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