Вот 10 исторических особняков Петербурга, которые хранят секреты за стенами. Проголосуйте за лучший

Проект « (От)Личный Петербург » продолжается. Вы уже прислали нам адреса самых разных особняков нашего города. Вместе с куратором номинации — российским историком, петербургским краеведом, писателем, журналистом Львом Лурье — мы отобрали из них десятку финалистов.

«Шкатулка с секретом» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем интересные особняки нашего города. Вот какие ваши предложения вышли в финал:

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое из этих зданий вы считаете самым прекрасным и интересным? Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!



Как проголосовать:



Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга». Изучить описание номинаций. Перейти на страницу голосования. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK. Выбрать одного кандидата в номинации. Нажать на кнопку «Голосовать». Повторить для другой номинации.

Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!