Вот 10 исторических особняков Петербурга, которые хранят секреты за стенами. Проголосуйте за лучший

Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Вы уже прислали нам адреса самых разных особняков нашего города. Вместе с куратором номинации — российским историком, петербургским краеведом, писателем, журналистом Львом Лурье — мы отобрали из них десятку финалистов.
«Шкатулка с секретом» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем интересные особняки нашего города. Вот какие ваши предложения вышли в финал:
- дача Громова (ул. Академика Павлова, 13),
- особняк Кельха (ул. Чайковского, 28),
- особняк Брусницыных (Кожевенная линия, 27),
- усадьба Демидова (пер. Гривцова, 1),
- дом Кочневой (наб. Фонтанки, 41),
- особняк Половцова (Дом архитектора) (ул. Большая Морская, 52),
- особняк Шретера (наб. Мойки, 114),
- дом Бажанова (ул. Марата, 72),
- особняк Урусова (Литейный пр., 17–19),
- дом Мясникова (ул. Восстания, 45).
Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое из этих зданий вы считаете самым прекрасным и интересным? Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!
Как проголосовать:
- Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
- Изучить описание номинаций.
- Перейти на страницу голосования.
- Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
- Выбрать одного кандидата в номинации.
- Нажать на кнопку «Голосовать».
- Повторить для другой номинации.
Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!