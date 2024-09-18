    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    774мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.43eur101.51

    #отЛИЧНЫЙпитер

    Вот 10 исторических особняков Петербурга, которые хранят секреты за стенами. Проголосуйте за лучший

    1321
    1 комментарий
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Вы уже прислали нам адреса самых разных особняков нашего города. Вместе с куратором номинации — российским историком, петербургским краеведом, писателем, журналистом Львом Лурье — мы отобрали из них десятку финалистов.

    «Шкатулка с секретом» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем интересные особняки нашего города. Вот какие ваши предложения вышли в финал:

    1. дача Громова (ул. Академика Павлова, 13),
    2. особняк Кельха (ул. Чайковского, 28),
    3. особняк Брусницыных (Кожевенная линия, 27),
    4. усадьба Демидова (пер. Гривцова, 1),
    5. дом Кочневой (наб. Фонтанки, 41),
    6. особняк Половцова (Дом архитектора) (ул. Большая Морская, 52),
    7. особняк Шретера (наб. Мойки, 114),
    8. дом Бажанова (ул. Марата, 72),
    9. особняк Урусова (Литейный пр., 17–19),
    10. дом Мясникова (ул. Восстания, 45).

    Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое из этих зданий вы считаете самым прекрасным и интересным? Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!

    Как проголосовать:

    1. Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
    2. Изучить описание номинаций.
    3. Перейти на страницу голосования.
    4. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
    5. Выбрать одного кандидата в номинации.
    6. Нажать на кнопку «Голосовать».
    7. Повторить для другой номинации.

    Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

    Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.

    26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

    «(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close