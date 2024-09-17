Пятилетняя девочка упала на эскалаторе на «Пролетарской» и попала в больницу

Пятилетняя девочка упала на эскалаторе, следом упала мама, которая пыталась ее поднять. Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, всё случилось накануне на станции «Пролетарская».

Девочка ударилась лицом и ногами, получила раны левой голени, подбородка и ссадины правой голени. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе петербургского метрополитена, ребенка доставили в Детский многопрофильный клинический центр имени Раухфуса.

Из больницы девочку выписали на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

