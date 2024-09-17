Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»: представляем новые номинации 2024 года

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в этом году стартует 25 сентября. Всего в шестом сезоне премии будет 10 номинаций. Каждый год список немного меняется — чтобы как можно больше компаний и предприятий смогли получить заслуженное признание от наших читателей. И сегодня мы расскажем о тех, которые отличаются от номинаций прошлого года.



В 2024 году мы предлагаем выдвигать претендентов на премию в двух новых номинациях. Правда, может показаться (и небезосновательно), что новое — это немного забытое старое. И да, и нет — скажем на это мы. Итак, в этом году мы добавили следующие номинации:

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА — в этой номинации мы призываем отметить всех, кто в Петербурге и Ленобласти готов взять на себя часть родительских забот по воспитанию и развитию будущего поколения — на время отдельных занятий или даже на целый день. Можно предлагать различные кружки и секции, творческие студии и объединения, частные детские сады и школы, развлекательные центры и детские музеи, а также прочие учреждения, без которых детство юных петербуржцев было бы не таким интересным и насыщенным. Эта номинация уже была представлена в премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2022 году, кто стал победителем — можно узнать здесь.



МАГАЗИН ГОДА — раньше мы выбирали лучший супермаркет, но в этом году решили не ограничиваться одним форматом. Предлагаем вам назвать лучшие предприятия торговли, которые демонстрируют высокий уровень обслуживания, креативный подход к оформлению торгового пространства и клиентоориентированный подход при взаимодействии с покупателями. Важно, чтобы это был офлайн-магазин, куда хочется прийти лично — и потом, конечно, не раз вернуться.

Вместе с 6 номинациями, о которых мы рассказали ранее, получается 8: РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА

СДЕЛАНО В СПБ И ЛО

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ГОДА

СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА

ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА

МАГАЗИН ГОДА

Именно они войдут в первый этап премии — номинирование. С 25 сентября на сайте премии вы сможете предложить своих кандидатов. Пока же можно посмотреть, кто был победителем в прошлом году, и подумать, кого бы вы хотели предложить в качестве номинантов в этом.

Но ведь номинаций должно быть 10, скажете вы? И будете правы. Но об этом позже. Следите за новостями премии в специальном разделе на сайте городского портала «Фонтанка.ру».