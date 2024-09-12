Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»: ищем новых героев в знакомых номинациях

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в этом году стартует 25 сентября. Всего в шестом сезоне премии будет 10 номинаций. И сегодня мы расскажем о тех, которые не первый год в списке. Причина проста: читатели за них наиболее активно голосуют, а для компаний получать признание от клиентов, сотрудников и посетителей — всегда приятно.

ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА — выбираем лучшие сервисы, которые облегчают человеку жизнь и работают через интернет: заказ такси или доставки еды, онлайн-кинотеатры и библиотеки, сервисы знакомств или бронирования путешествий — все, что происходит онлайн и имеет практический результат.

ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА — лучшие загородные отели, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги, курорты и комплексы в пригородах Петербурга и в Ленобласти, куда можно уехать из города на выходные или на все лето, чтобы отдохнуть, стать ближе к природе, заняться активными и не очень видами спорта, расслабиться в спа или просто погулять.

СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ — самое лучшее для братьев наших меньших: ветеринарные клиники и аптеки, зоомагазины и салоны груминга, школы дрессировки и зоогостиницы — все, что делает жизнь питомца и его хозяина лучше, проще и интереснее.

СДЕЛАНО В СПБ И ЛО — в этой номинации предлагаем назвать компании, созданные и развивающиеся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, продукция и услуги которых снискали высокую оценку. Этот успех может быть проверен временем, а доверие потребителей — служить знаком качества.

РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА — предлагаем назвать компании, где лучше всего заботятся о своих сотрудниках, обеспечивая им высокие зарплаты, хорошие условия работы и карьерный рост. Компанию, которая представляет из себя настоящую команду единомышленников.

Вот по этим 6 номинациям вы сможете выдвинуть претендентов на победу, начиная с 25 сентября, когда стартует первый этап ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Об остальных номинациях мы расскажем позднее. Пока же можно посмотреть, кто был победителем в прошлом году, и подумать, кого бы вы хотели предложить в качестве номинантов в этом.