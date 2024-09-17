Появилось первое фото затонувшей с туристами подлодки «Титан»

На слушаниях Береговой охраны США впервые показали изображение хвостовой части затонувшей подлодки «Титан». Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает BBC .

Накануне начались слушания Береговой охраны о катастрофе с затонувшим в 2023 году батискафом «Титан». Во время заседания впервые показали изображение хвостовой части подлодки, лежащей на морском дне после взрыва. Фотография «Титана» была сделана дистанционно с помощью управляемого аппарата.

Отмечается, что в момент взрыва подлодка «Титан» находилась менее чем в двух часах пути от места крушения «Титаника». На слушаниях также стало известно, какое сообщение пассажиры батискафа оставили перед взрывом судна. «Здесь все в порядке», — сказали туристы.

Как отмечают следователи Береговой охраны США, эта фраза стала одним из последних сообщений между «Титаном» и его базовым кораблем Polar Prince, прежде чем связь между ними была потеряна навсегда.



В понедельник, 16 сентября, начался первый публичный этап расследования катастрофы. Ожидается, что Морской совет по расследованиям Береговой охраны заслушает до 10 бывших сотрудников OceanGate, а также экспертов по морской безопасности и подводным исследованиям.

