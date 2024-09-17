Появилось первое фото затонувшей с туристами подлодки «Титан»

На слушаниях Береговой охраны США впервые показали изображение хвостовой части затонувшей подлодки «Титан». Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает BBC.
Накануне начались слушания Береговой охраны о катастрофе с затонувшим в 2023 году батискафом «Титан». Во время заседания впервые показали изображение хвостовой части подлодки, лежащей на морском дне после взрыва. Фотография «Титана» была сделана дистанционно с помощью управляемого аппарата.
Отмечается, что в момент взрыва подлодка «Титан» находилась менее чем в двух часах пути от места крушения «Титаника». На слушаниях также стало известно, какое сообщение пассажиры батискафа оставили перед взрывом судна. «Здесь все в порядке», — сказали туристы.
Как отмечают следователи Береговой охраны США, эта фраза стала одним из последних сообщений между «Титаном» и его базовым кораблем Polar Prince, прежде чем связь между ними была потеряна навсегда.
В понедельник, 16 сентября, начался первый публичный этап расследования катастрофы. Ожидается, что Морской совет по расследованиям Береговой охраны заслушает до 10 бывших сотрудников OceanGate, а также экспертов по морской безопасности и подводным исследованиям.
Напомним, летом в 2023 году батискаф «Титан» был раздавлен на глубине 3 800 метров, когда его команда осуществляла погружение к обломкам лайнера «Титаник». На борту было пять человек: британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, французский исследователь Поль-Анри Нарголе и генеральный директор и основатель компании-владельца батискафа OceanGate Стоктон Раш.
После гибели «Титана» некоторые эксперты обвинили генерального директора OceanGate Стоктона Раша в авантюризме. Конструкция батискафа вызывала вопросы, как и его оснащение. Как уверяли лично знавшие Раша, глава OceanGate изо всех сил пытался найти богатых клиентов, чтобы сделать погружение не только полезным, но и прибыльным.
После инцидента в 2023 году OceanGate приостановила все разведочные и коммерческие операции — в настоящее время у нее нет штатных сотрудников. В связи с этим в ходе расследования интересы компании будет представлять адвокат.