The Times: Владелец «Титана» устроил «охоту» за богатыми клиентами, чтобы совершить погружение

Генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, возглавлявший погружение на дно Атлантического океана в батискафе «Титан», изо всех сил пытался привлечь к экспедиции богатых людей, одному из них была предложена скидка в последнюю минуту, пишет газета Times со ссылкой на источники в отрасли.

Инсайдеры утверждают, что глава OceanGate изо всех сил пытался найти богатых клиентов, чтобы сделать погружение не только полезным, но и прибыльным. Он задействовал свою силу убеждения, чтобы не допустить отказа, поскольку члены профессионального и исследовательского сообщества и так выражали беспокойство относительно безопасности таких погружений.



«Он мог убедить даже кого-то, кто знал и понимал риски… это было действительно довольно по-хищному», — рассказал Times глава компании-производителя подводных лодок Triton Submarines Патрик Лахи.



К тому же Лахи был близким другом помощника пилота «Титана» Поля-Анри Наржоле — в 73 года он также погиб на борту батискафа. «Поль-Анри знал о рисках. Я очень откровенно сказал ему, почему он не должен быть там. Он понял. Я полагаю, что каким-то образом Поль-Анри подумал, что, находясь там, он может помочь этим парням избежать трагедии, но вместо этого он оказался в центре трагедии», — заявил Патрик Лахи.

По его словам, «зеленый свет» для богачей дал как раз Поль-Анри Наржоле, поскольку люди смотрели на его многочисленный опыт погружений к «Титанику».

Новичок в сфере погружений глава OceanGate Стоктон Раш не добивался сертификации судов, поскольку считал, что регулирующие органы не идут в ногу с его технологией. Его разработка состояла в комбинировании цилиндрического корпуса из углеродного волокна с титановыми торцевыми крышками. Эксперты посчитали, что корпус из этих материалов мог привести к расслаиванию и проникновению микроскопического количества воды, что со временем стало причиной катастрофы.



Финансист Джей Блум отказался от билетов на «Титан» для него и его сына Шона, опасаясь, что они не переживут путешествие. В разговоре с NewsNation Блум рассказал, что опасения возникли после того, как Стоктон Раш лично прилетел в Лас-Вегас на «экспериментальном самолете», чтобы убедить его сесть на «экспериментальный батискаф». В последний момент Раш предложил им скидку. Однако Блума эта идея насторожила.

«Я смотрю на фотографию отца и сына, заменивших меня и сына (48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман — прим. ред.), и думаю, как легко, без милости Божией, наша фотография могла бы попасть в новости», — заявил Джей Блум, подчеркнув, что его сын большой поклонник «Титаника».



Однако именно сын Блума Шон посоветовался со своим другом и рассказал о своих сомнениях по поводу конструкции батискафа. В итоге от предложения Раша пришлось отказаться.

