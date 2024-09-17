На фестивале в Кронштадте выступят известные и молодые рок-группы России

В Кронштадте 21 сентября пройдет четвертый музыкальный фестиваль «Рокштадт». В его лайнапе XOLIDAYBOY, «Ундервуд» и «План Ломоносова».
Open-air состоится в музейно-историческом парке «Остров фортов» на берегу Финского залива. Его участниками станут также OTYKEN, «Ангел НеБес», LASCALA и «Сова». Во время фестиваля поклонники смогут взять автографы у своих кумиров и посмотреть их интервью в рамках «Открытой студии». Это пространство для бесед с артистами основного лайн-апа, модерировать которое будут ведущие «Нашего радио» Алексей Петровский и Катя Виноградова.
По традиции фестиваль знакомит петербуржцев с творчеством молодых коллективов из разных городов страны в рамках онлайн-интеграции «Рок-мосты». В этом году Калининградскую область представит молодая поп-рок группа «Который час». Из Кемерово свой рок-привет передаст группа Pandora Secret, которая играет в жанре рок, постхардкор, электроник и рэп. Ценители этно-электропанка смогут послушать группу Hagrin из Калмыкии. Из Брянской области приедет инди-рок группа СТЕРЕОКОММА — молодые музыканты с песнями о юности и любви. Северную столицу представит коллектив «Астра», чье творчество находится на стыке гитарного, поп— и альтернативного рока.
Вести фестиваль будет главный его амбассадор Олег Гаркуша. Мероприятие организовано проектом «Остров фортов» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Правительства Санкт-Петербурга. «Рокштадт» адаптирован для посетителей самых разных возрастов, поскольку приурочен к Году семьи.
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