    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    773мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.14eur101.28

    Минобороны: ВКС успешно провели пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2»

    1352
    8 комментариев

    Боевые расчеты космических войск Воздушно-космических сил запустили ракету-носитель «Ангара-1.2» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области 17 сентября, сообщает Министерство обороны РФ.

    «В 10:00 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») <...> успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — уточнили в ведомстве.

    В апреле ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой взлетела с третьей попытки. Первые два раза оказались неудачными из-за технических сбоев. Планируется, что «Ангара» будет выводить с Восточного на орбиту модули российской орбитальной станции. Её строительство должны начать в 2027 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Запуск ракетыЗапуск ракеты-носителяПлесецк
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close