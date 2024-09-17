Минобороны: ВКС успешно провели пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2»

Боевые расчеты космических войск Воздушно-космических сил запустили ракету-носитель «Ангара-1.2» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области 17 сентября, сообщает Министерство обороны РФ.
«В 10:00 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») <...> успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — уточнили в ведомстве.
В апреле ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой взлетела с третьей попытки. Первые два раза оказались неудачными из-за технических сбоев. Планируется, что «Ангара» будет выводить с Восточного на орбиту модули российской орбитальной станции. Её строительство должны начать в 2027 году.