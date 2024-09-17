«Вертолет обнаружен, все погибли»: при падении Robinson R66 в Приамурье никто не выжил

При падении вертолета Robinson R66 золотодобывающей организации ООО «Хэргу» в Зейском районе Приамурья не выжил никто из находившихся на борту. Об этом агентству ТАСС 17 сентября сообщили в ЕДДС Зейского округа.

На борту находились три человека — пилот и два пассажира.

«Вертолет обнаружен, все трое погибли», — сказано в сообщении. Уточняется, что воздушное судно было обнаружено на том же месте, где был оставлен аварийный маяк.



Гибель всех троих подтвердили и в Росавиации:



«Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Дальневосточного МТУ Росавиации. Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», — говорится в заявлении.

