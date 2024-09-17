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    «Вертолет обнаружен, все погибли»: при падении Robinson R66 в Приамурье никто не выжил

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    При падении вертолета Robinson R66 золотодобывающей организации ООО «Хэргу» в Зейском районе Приамурья не выжил никто из находившихся на борту. Об этом агентству ТАСС 17 сентября сообщили в ЕДДС Зейского округа.

    На борту находились три человека — пилот и два пассажира.

    «Вертолет обнаружен, все трое погибли», — сказано в сообщении. Уточняется, что воздушное судно было обнаружено на том же месте, где был оставлен аварийный маяк.

    Гибель всех троих подтвердили и в Росавиации:

    «Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Дальневосточного МТУ Росавиации. Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», — говорится в заявлении.

    Спасатели добрались до места крушения лишь после обеда (по местному времени). О катастрофе воздушного судна (ВС) ранним утром 17 сентября сообщил телеграм-канал «Представитель Росавиации». Ранее сообщалось, что «вертолёт Робинсон совершал незарегистрированный перелёт».

    Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ — «Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна».

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    Robinson R66Падение вертолетаКрушениеХэргуСпасатели
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