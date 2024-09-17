Спасатели обнаружили место крушения вертолета золотодобытчиков в Приамурье

В Зейском округе Приамурья 17 сентября после обеда (по местному времени) спасатели обнаружили место крушения вертолета Robinson R66 золотодобывающей организации ООО «Хэргу». Об этом сообщается в телеграм-канале «Амурские спасатели».



«Произведен спуск двух спасателей для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия», — говорится в сообщении.

О катастрофе воздушного судна (ВС) ранним утром 17 сентября сообщил телеграм-канал «Представитель Росавиации».



По предварительным данным, на борту находились три человека — пилот и два пассажира. В сообщении спасателей говорилось, что «вертолёт Робинсон совершал незарегистрированный перелёт».

