Вертолёт Robinson R66 потерпел крушение в Приамурье

Вертолет Robinson R66 золотодобывающей организации ООО «Хэргу» потерпел крушение в Приамурье. Воздушное судно (ВС) совершало полет в Зейском районе, у него сработал аварийный радиомаяк. О катастрофе ранним утром 17 сентября сообщает телеграм-канал «Представитель Росавиации».
По предварительным данным, на борту находились три человека — пилот и два пассажира.
На поиски упавшего вертолета в Амурской области вылетело поисково-спасательное воздушное судно — вертолет Ми-8Т авиакомпании «МостАвиа» со спасателями Благовещенского филиала «Хабаровской региональной поисково-спасательной базы».
К группе также присоединились спасатели из Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ. Сообщение службы гласит: «К поискам привлечено около 20 человек и 7 единиц техники, включая вездеходы и вертолёт Ми-8». В нем также сказано, что «вертолёт Робинсон совершал незарегистрированный перелёт».
По данным ТАСС, по факту пропажи ВС Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ — нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна.