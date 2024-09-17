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    Вертолёт Robinson R66 потерпел крушение в Приамурье

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    Вертолет Robinson R66 золотодобывающей организации ООО «Хэргу» потерпел крушение в Приамурье. Воздушное судно (ВС) совершало полет в Зейском районе, у него сработал аварийный радиомаяк. О катастрофе ранним утром 17 сентября сообщает телеграм-канал «Представитель Росавиации».

    По предварительным данным, на борту находились три человека — пилот и два пассажира.

    На поиски упавшего вертолета в Амурской области вылетело поисково-спасательное воздушное судно — вертолет Ми-8Т авиакомпании «МостАвиа» со спасателями Благовещенского филиала «Хабаровской региональной поисково-спасательной базы».

    К группе также присоединились спасатели из Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ. Сообщение службы гласит: «К поискам привлечено около 20 человек и 7 единиц техники, включая вездеходы и вертолёт Ми-8». В нем также сказано, что «вертолёт Робинсон совершал незарегистрированный перелёт».

    Фото: Телеграм-канал «Амурские спасатели»
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    По данным ТАСС, по факту пропажи ВС Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ — нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна.

    Фото: Телеграм-канал «Амурские спасатели»

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    Robinson R66ПриамурьеКрушение вертолетаХэргу
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