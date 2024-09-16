Этой ночью в Петербурге снова будет туманно

В Санкт-Петербурге в ночь на 17 сентября ожидается ухудшение погодных условий. В городе снова будет туманно с видимостью до 500 метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Некоторые районы уже накрыла молочная дымка.

1 из 2 Источник: «Фонтанка.ру»

Вечером 15 сентября Петербург утонул в тумане, особенно Курортный и часть Приморского района. Как это было - смотрите в материале «Фонтанки».

Источник: читатель «Фонтанки»







Днем в городе были привычные +25 градусов. Постепенное похолодание синоптики прогнозируют с 17 сентября.