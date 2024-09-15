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    Петербург погружается в молоко — к городу подступает туман

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    К Петербургу со всех сторон подступает туман. Курортный район и часть Приморского уже утонули в молочной дымке. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» вечером 15 сентября, путь от Ольгино до Лахты похож на декорации из фильма.

    Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

    В ГУ МЧС по Петербургу также предупредили о тумане, который ляжет местами на окрестности города ночью и утром 16 сентября. Наблюдая за красотой, помните об увеличенной дистанции.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Погода пока никак не отразилась на работе Пулково. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ВВСС, аэропорт работает штатно.

    Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, ночью столбики термометров не опустятся ниже 15 градусов, днем петербуржцев ждут привычные +25.

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