«В борьбе за жизнь мы — одна команда». На матче СКА — «Лада» встретились генетические близнецы

Источник: предоставлено БФ «свет.дети»







В Петербурге донор костного мозга впервые встретился со спасённым реципиентом. Событие стало знаменательным не только потому, что такие встречи происходят через несколько лет после трансплантации, но и потому, что свидетелями встречи стали 11 тысяч человек.



15 сентября в Ледовом дворце на хоккейном матче СКА (Санкт-Петербург) — «Лада» (Тольятти) состоялась первая встреча пары генетических близнецов — донора и спасённого им реципиента. Встреча донора и реципиента — событие знаменательное. Анонимность обоих сохраняется в течение двух лет после трансплантации костного мозга. В это время они могут вести анонимную переписку через регистр и только потом, если оба будут не против, смогут встретиться. И вот перед началом хоккейного матча состоялась такая встреча: донор Сергей Самоходкин впервые увидел человека, которому помог. Свидетелями стали 11 тысяч зрителей.

«Было очень интересно, кому я помогаю. Но мне сказали, что узнать подробности можно будет только спустя два года. Прошло примерно полгода, и мне пришло сообщение от реципиента, где она описала свои пережитые эмоции, что ей становится лучше. А ещё что у неё поменялись цвет волос и группа крови. Написала очень много благодарности в мой адрес. Мне было очень приятно, какую-то гордость за себя почувствовал», — рассказывает Сергей.



Сергей Самоходкин вступил в регистр, будучи студентом Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. На одной из донаций крови ему предложили вступить в регистр доноров костного мозга, сдав дополнительную пробирку. Предупредили, что шанс на совпадение очень маленький.



Спустя два года Сергею позвонили и сообщили о совпадении. После согласия на донацию его тщательно обследовали и убедились, что он здоров. Чтобы удостовериться в совпадении с реципиентом, провели уточняющее типирование.



19 июля 2022 года у молодого человека взяли клетки костного мозга и провели трансплантацию Елене Степановой, которая, как и Сергей, оказалась жительницей Петербурга.

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В 2021 году Елена стала часто болеть, врачи не могли понять, в чём причина. Сначала предполагали коронавирус, потом решили, что это его последствия.



«Все знакомые рекомендовали мне сдать анализ крови. Но терапевт в поликлинике его не назначила. Я со своим техническим образованием даже не думала, насколько важно сдавать кровь на анализ», — вспоминает Елена.



В крови женщины обнаружили большое количество лейкоцитов и сразу же дали направление в Российский НИИ гематологии и трансфузиологии, где диагностировали хронический миелоидный лейкоз и назначили лечение таргетными препаратами. В 2022 году Елена была госпитализирована с бластным кризом в Александровскую больницу. Врачи рекомендовали провести трансплантацию костного мозга.



По данным минздрава, трансплантация костного мозга жизненно необходима не менее чем пяти тысячам россиян, но проводится не более двух тысяч трансплантаций в год. Одна из причин — нехватка доноров.



С 2020 года Центр развития донорства костного мозга (проект петербургского благотворительного фонда «свет.дети») проводит информационные кампании и организует донорские акции по вступлению в регистр доноров костного мозга, чтобы каждому, кто столкнулся с тяжёлым заболеванием, была оказана своевременная помощь. Прошедшая в Ледовом встреча донора и реципиента была приурочена к Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается 21 сентября.



«С хоккейным клубом СКА мы сотрудничаем третий сезон и второй раз организовываем встречу донора и реципиента во время матча, — рассказывает Любовь Белозёрова, директор фонда «Центр развития донорства костного мозга» (ЦРДКМ). — Благодарим руководство ХК СКА за возможность проинформировать болельщиков клуба о донорстве и важности пополнения Федерального регистра доноров костного мозга. Благодарим отзывчивых болельщиков, вступающих в регистр во время матча. Ведь в борьбе за жизнь мы — одна команда!»



Перед матчем и в перерывах любой желающий, не имеющий ограничений по состоянию здоровья, мог заявить о желании вступить в регистр. Такой возможностью воспользовались 47 человек, их данные отправлены в лабораторию в ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России и после HLA-типирования будут внесены в информационную систему Федерального регистра доноров костного мозга. Всего на донорских акциях с хоккейным клубом СКА в регистр вступили 127 человек.

