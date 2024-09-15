СКА обыграл «Ладу» в овертайме

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады». Встреча проходила в Петербурге 15 сентября. Армейцы с Невы выиграли в овертайме со счетом 4 : 3 (2 : 0, 0 : 1, 1 : 2, 1 : 0).

1 из 9 Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Голы за армейцев забили 18-летний Иван Демидов (2-я минута), для которого этот гол стал первым на взрослом уровне, Марат Хайруллин (9-я), Михаил Григоренко (41-я) и Валентин Зыков (61-я). У «Лады» отличились Андрей Алтыбармакян (28-я), Владислав Семин (48-я) и Никита Попугаев (53-я).

Благодаря этой победе СКА поднялся с 9-го места на 7-е в Западной конференции.

Следующий матч СКА проведет на выезде 19 сентября против «Сочи».