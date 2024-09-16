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Происшествия Петербуржца отправили под стражу по обвинению в изнасиловании пенсионерки в Красном Селе

Петербуржца отправили под стражу по обвинению в изнасиловании пенсионерки в Красном Селе

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3 комментария

Красносельский районный суд отправил под стражу жителя Красного Села, которого обвиняют в сексуальном насилии над 65-летней пенсионеркой в городском парке. В отношении 29-летнего мужчины возбуждены уголовные дела об изнасиловании (п. б ч. 2 ст. 131) и насильственных действиях сексуального характера (п. б ч. 2 ст. 132 УК РФ), сообщает 16 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Жительница Красного Села стала жертвой насильника в пятницу, 13 сентября, недалеко от дома 4 по проспекту Красных Командиров. В полицию потерпевшая обратилась на следующий день. Еще через день задержали подозреваемого. Случившееся стало для петербурженки огромным потрясением.

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Комментарии
3
Antuan Rokanten
16 сентября 2024, 18:33
Никогда этого не понимал. Очевидно - это извращенец и его место в психушке.
Kirill77
16 сентября 2024, 17:48
изрядно выпил значит перед этим🤔
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