Петербуржца отправили под стражу по обвинению в изнасиловании пенсионерки в Красном Селе

Красносельский районный суд отправил под стражу жителя Красного Села, которого обвиняют в сексуальном насилии над 65-летней пенсионеркой в городском парке. В отношении 29-летнего мужчины возбуждены уголовные дела об изнасиловании (п. б ч. 2 ст. 131) и насильственных действиях сексуального характера (п. б ч. 2 ст. 132 УК РФ), сообщает 16 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Жительница Красного Села стала жертвой насильника в пятницу, 13 сентября, недалеко от дома 4 по проспекту Красных Командиров. В полицию потерпевшая обратилась на следующий день. Еще через день задержали подозреваемого. Случившееся стало для петербурженки огромным потрясением.

