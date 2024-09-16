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Общество «Врачи без границ» прекращают деятельность в РФ после 32 лет работы. Минюст исключил российский филиал из реестра иностранных НПО

«Врачи без границ» прекращают деятельность в РФ после 32 лет работы. Минюст исключил российский филиал из реестра иностранных НПО

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9 комментариев

Российский филиал гуманитарной организации «Врачи без границ» (Médecins sans frontières, MSF) прекращает свою работу спустя 32 года после открытия. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба организации.

В августе 2024 года Министерство юстиции России направило MSF письмо с решением об исключении российского филиала организации из реестра филиалов и представительств иностранных НПО. Ведомство отозвало лицензию международной организации из-за того, что ее деятельность «не соответствует уставу».

MSF присутствовала в России с 1992 года и более чем за 30 лет реализовала десятки программ: от помощи бездомным и экстренного реагирования до совместной работы с Министерством здравоохранения по инновационному лечению туберкулеза.

«Мы работали в разных регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Кемеровскую область, Чечню, Ингушетию, Дагестан, а в последнее время — в Архангельской и Ивановской областях, а также на юге России в Белгороде и Ростове-на-Дону», говорится в заявлении.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены прекратить свою деятельность в России», — сообщил руководитель программ MSF в стране.

Значительная часть истории MSF в России и регионе была связана с внедрением передовых подходов к лечению туберкулеза. В Москве и Санкт-Петербурге с 2020 года MSF сотрудничала с двумя общественными НПО для поддержки доступа к общей медицинской помощи, а также к тестированию и лечению инфекционных заболеваний для людей, живущих с ВИЧ, и других уязвимых групп, таких, как мигранты, которые в противном случае испытывают трудности с получением медицинской помощи. Более 14 000 медицинских консультаций были поддержаны для пациентов из этих уязвимых групп.

После начала конфликта на Украине в 2022 году «Врачи без границ» в партнерстве с местными НПО в Белгородской и Ростовской областях на юге России начали оказывать помощь тем, кто переехал в Россию с Украины: более 52 000 беженцев и перемещенных лиц получили гуманитарную помощь, а более 15 400 получили бесплатную медицинскую, психиатрическую и психосоциальную поддержку.

«Врачи без границ» предоставляют медицинскую помощь людям, пострадавшим в том числе от военных конфликтов, эпидемий, природных катастроф. Организация функционирует в 74 странах.

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Комментарии
9
Kit.
16 сентября 2024, 17:28
"- А я тебе говорил - место проклятое!" (ц)
А2020
16 сентября 2024, 18:20
Все нас покинули, когда уже это СВО закончится?
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