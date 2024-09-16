«Врачи без границ» прекращают деятельность в РФ после 32 лет работы. Минюст исключил российский филиал из реестра иностранных НПО

Значительная часть истории MSF в России и регионе была связана с внедрением передовых подходов к лечению туберкулеза. В Москве и Санкт-Петербурге с 2020 года MSF сотрудничала с двумя общественными НПО для поддержки доступа к общей медицинской помощи, а также к тестированию и лечению инфекционных заболеваний для людей, живущих с ВИЧ, и других уязвимых групп, таких, как мигранты, которые в противном случае испытывают трудности с получением медицинской помощи. Более 14 000 медицинских консультаций были поддержаны для пациентов из этих уязвимых групп.



После начала конфликта на Украине в 2022 году «Врачи без границ» в партнерстве с местными НПО в Белгородской и Ростовской областях на юге России начали оказывать помощь тем, кто переехал в Россию с Украины: более 52 000 беженцев и перемещенных лиц получили гуманитарную помощь, а более 15 400 получили бесплатную медицинскую, психиатрическую и психосоциальную поддержку.