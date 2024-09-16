«Врачи без границ» прекращают деятельность в РФ после 32 лет работы. Минюст исключил российский филиал из реестра иностранных НПО

Российский филиал гуманитарной организации «Врачи без границ» (Médecins sans frontières, MSF) прекращает свою работу спустя 32 года после открытия. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба организации.
В августе 2024 года Министерство юстиции России направило MSF письмо с решением об исключении российского филиала организации из реестра филиалов и представительств иностранных НПО. Ведомство отозвало лицензию международной организации из-за того, что ее деятельность «не соответствует уставу».
MSF присутствовала в России с 1992 года и более чем за 30 лет реализовала десятки программ: от помощи бездомным и экстренного реагирования до совместной работы с Министерством здравоохранения по инновационному лечению туберкулеза.
«Мы работали в разных регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Кемеровскую область, Чечню, Ингушетию, Дагестан, а в последнее время — в Архангельской и Ивановской областях, а также на юге России в Белгороде и Ростове-на-Дону», говорится в заявлении.
«С тяжелым сердцем мы вынуждены прекратить свою деятельность в России», — сообщил руководитель программ MSF в стране.
Значительная часть истории MSF в России и регионе была связана с внедрением передовых подходов к лечению туберкулеза. В Москве и Санкт-Петербурге с 2020 года MSF сотрудничала с двумя общественными НПО для поддержки доступа к общей медицинской помощи, а также к тестированию и лечению инфекционных заболеваний для людей, живущих с ВИЧ, и других уязвимых групп, таких, как мигранты, которые в противном случае испытывают трудности с получением медицинской помощи. Более 14 000 медицинских консультаций были поддержаны для пациентов из этих уязвимых групп.
После начала конфликта на Украине в 2022 году «Врачи без границ» в партнерстве с местными НПО в Белгородской и Ростовской областях на юге России начали оказывать помощь тем, кто переехал в Россию с Украины: более 52 000 беженцев и перемещенных лиц получили гуманитарную помощь, а более 15 400 получили бесплатную медицинскую, психиатрическую и психосоциальную поддержку.
«Врачи без границ» предоставляют медицинскую помощь людям, пострадавшим в том числе от военных конфликтов, эпидемий, природных катастроф. Организация функционирует в 74 странах.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.