Кабмин поддержал проект о праве глав регионов создавать отряды в форме ГУП для теробороны

В правительстве поддержали законопроект о праве глав регионов создавать отряды в форме ГУП для выполнения задач по территориальной обороне, охране общественного порядка и помощи людям при чрезвычайной ситуации. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на правительственный документ.



В отряды примут не всех. Для этого нужно быть в мобилизационном резерве армии РФ и подписать контракт с ГУП.



Напомним, что в августе прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание специальных государственных унитарных предприятий (ГУП) во время мобилизации или военного положения. Их имеют право создавать руководители регионов по решению президента России.



Как пишет «Коммерсантъ», на сегодняшний день такие предприятия работают в Белгородской и Курской областях. Годом ранее экс-губернатор Курской области Роман Старовойт предлагал разрешить отрядам теробороны использовать оружие во время контртеррористических операций.

