Регионам разрешили создавать коммерческие вооруженные отряды: новости СВО за 4 августа

Специальные предприятия регионы будут создавать в помощь силовикам Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 августа.

В Новороссийске атаковали военно-морскую базу Ранним утром 4 августа в акватории Новороссийска и села Мысхако прогремели взрывы. В Минобороны заявили, что это была попытка ВСУ атаковать военно-морскую базу двумя морскими безэкипажными катерами. — В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы, — говорится в сообщении министерства.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Движение в порту Новороссийска запрещали на несколько часов, сейчас запрет снят. Власти пообещали усилить меры безопасности в акватории Сочи. В Госдуме заявили, что мобилизацией не пахнет Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации не связан с подготовкой к новой волне мобилизации.

— Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и всё. Никакой новой мобилизацией и не пахнет, — заявил Картаполов.



В интервью «Парламентской газете» он рассказал о том, какое наказание за уклонение от мобилизации будет установлено: штраф до полумиллиона рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет. В ФСБ заявили, что в Херсонской области задержали пособников ВСУ Группа пособников ВСУ, передававших сведения о российской военной инфраструктуре, задержана в Херсонской области, сообщает региональное УФСБЗадержанные в Херсонской области признались в передаче координат ВСУ: в результате их действий был нанесен ракетный удар, погибли мирные жители



В Минобороны заявили, что Крым атаковали 13 беспилотников Минобороны РФ сообщило, что ночью украинские беспилотники пытались атаковать Крым.

— Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым, — говорится в сообщении министерства.

По информации Минобороны десять беспилотников уничтожили средствами ПВО, еще три — подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Деньги иностранцев (не всех) будут блокировать Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества иностранных юрлиц и физлиц, против которых Россия применяет ограничительные меры. Также блокировка может распространяться на лиц без гражданства. Средства подконтрольных иностранцам юрлиц (более 50 процентов голосов в высшем органе управления) тоже смогут блокировать.

Заблокированные смогут получать средства на свои счета в российских банках и проценты по вкладу, получать и расходовать социальные выплаты, гарантированные РФ, платить налоги, сборы, страховые взносы, пени и штрафы. Зарплату заблокированные организации тоже смогут платить, но в размере не больше прожиточного минимума.

Кроме того президент подписал закон, который позволяет через суд исключать из структуры владения российских компаний и банков иностранных участников из недружественных стран Регионам России разрешат создавать спецпредприятия для охраны порядка Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание специальных государственных унитарных предприятий (ГУП) во время мобилизации или военного положения. Эти структуры будут создавать руководители регионов по решению президента России.

Унитарное предприятие — коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

Сотрудники предприятий будут вооружены ручным стрелковым оружием. Их задача — содействовать правоохранительным органам и сотрудникам ФСБ в охране госграницы и пресечении деятельности групп диверсантов. Госзакупки для спецоперации упростят

Еще один закон, который подписал сегодня Владимир Путин, позволяет Минобороны России и другим спецзаказчикам при закупках для нужд специальной военной операции у единственного поставщика заключать контракты в любой форме. Предполагается, что это должно ускорить неотложные малые закупки для воинских частей и добавить возможность рассчитываться за поставки наличными.