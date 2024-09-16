Пострадавшего увезли в больницу после драки со стрельбой на северо-востоке Петербурга

Соседи в Красногвардейском районе повздорили так, что потребовалась помощь полиции и медиков. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 сентября.
Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейских на проспект Косыгина, 31/3, вызвали накануне незадолго до девяти часов вечера, сообщив о драке. Кулачным боем у девятиэтажки не ограничились.
«Прибывшие в кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали на месте происшествия 36-летнего мужчину, подозреваемого в том, что в ходе конфликта нанес телесные повреждения своему 44-летнему оппоненту, после чего выстрелил в его сторону из пневматического пистолета», - уточнили в ведомстве.
Пострадавшего увезли в больницу с ушибами головы, ссадинами и сломанным пальцем. Получив медицинскую помощь, он смог вернуться домой. По данным «Фонтанки», его 36-летний сосед по девятиэтажке остался ночевать в полиции с протоколом о мелком хулиганстве. У мужчины изъят пневматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Процедура задержанному знакома. По предварительной информации, ему семь раз вменяли мошенничество и кражи.
В Приморском районе ссора соседей закончилась фатально. После падения с лестницы погиб житель Юнтолово. По данным полиции, его столкнули.