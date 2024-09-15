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Происшествия На Думской Розенбаум провел концерт-квартирник вместе с легендами «Зенита»

На Думской Розенбаум провел концерт-квартирник вместе с легендами «Зенита»

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Один из самых известных болельщиков футбольного клуба «Зенит» Александр Розенбаум в одном из ресторанов на Думской улице в Петербурге 15 сентября провел концерт-квартирник. Почетными гостями мероприятия стали чемпионы СССР-1984 в составе сине-бело-голубых.

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Вместе они пели песни, вспоминали тренера Павла Федоровича Садырина, под руководством которого «Зенит» взял свой первый титул.

Кроме того, 20 сентября на «Петровском» состоится матч легенд и ЦСКА, посвященный памяти заслуженного наставника, поработавшего с обеими командами, а также национальной сборной России.

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