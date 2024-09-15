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Общество Модный приговор. Британская оппозиция требует расследования по поводу подарков, полученных женой премьер-министра

Модный приговор. Британская оппозиция требует расследования по поводу подарков, полученных женой премьер-министра

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4 комментария

Подарки, полученные женой британского премьер-министра Кира Стармера, могут стать поводом для парламентского расследования. Этого требует оппозиция, сообщает 15 сентября издание The Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, миллионер и член палаты пэров от Лейбористской партии Вахид Алли оплатил расходы на личного консультанта по покупкам, одежду люксовых брендов и подгонку ее по фигуре для Виктории Стармер. Задекларированы подарки не были.

Между тем, согласно кодексу поведения членов палаты общин, парламентарии обязаны регистрировать любую выгоду, предоставленную третьей стороне, если это было сделано в связи с политической деятельностью, а также вне зависимости от того, получает ли от этого выгоду сам депутат.

Нарушение правил может стать поводом для расследования. Возможные санкции могут варьироваться от письменных извинений до исключения из палаты общин.

По данным британских СМИ, Вахид Алли пожертвовал правящей Лейбористской партии более полумиллиона фунтов стерлингов. Самому премьеру бизнесмен подарил одежду и аксессуары на 18,6 тысячи фунтов стерлингов, а также потратил 20 тысяч фунтов на проживание премьера во время парламентских выборов. Но эти вещи Стармер задекларировал.

Кир Стармер занимает пост премьер-министра Великобритании с 5 июля 2024 года.

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Комментарии
4
Abu-Denis
15 сентября 2024, 14:25
А в РФ расследование и приговор получит тот, кто высунется с подобными разоблачениями в адрес главного чиновника или хотя бы его челяди.
281916626
15 сентября 2024, 14:21
Мне до этих стран дело никакого нет,Вы напишите как в России живут пенсионеры
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