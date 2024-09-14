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Общество Минтранс предлагает ввести регистрацию всех электросамокатов

Минтранс предлагает ввести регистрацию всех электросамокатов

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15 комментариев

Министерство транспорта России предложило с 1 сентября 2026 года ставить на учет средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты. Сделать это необходимо в течение 10 дней с момента покупки.

Такая норма предложена в законопроекте, который опубликован на портале нормативных правовых документов, «Фонтанка» ознакомилась с ним 14 сентября.

Речь идет о таких средствах передвижения, как мопеды, электровелосипеды и электросамокаты. Если проект станет законом, то передвижение на них будет допускаться только при наличии транспорта в федеральном реестре. Процедура может занять до пяти рабочих дней.

Предполагается, что каждому транспортному средству присвоят учетный номер, состоящий из букв и цифр. На СИМ номер будет отображен на знаке или метке в виде QR-кода.

Перед началом поездки водители СИМ, достигшие 14 лет, должны будут авторизоваться в «региональной информационной системе средств микромобильности» с помощью «Госуслуг». Это, согласно документу, позволит идентифицировать транспорт и не допустить его движение в тех местах, где оно ограничено, а также контролировать соблюдение правил дорожного движения.

Те лица, которые уже владеют СИМ, должны будут зарегистрировать их до 1 марта 2027 года. Порядок регистрации будет устанавливать правительство РФ.

Ранее «Фонтанка» писала, что ведение реестра в том числе поможет штрафовать пользователей кикшеринга с помощью городских камер, так как «номера», которыми оснащены электросамокаты сейчас, такой возможности не дают. Также предлагается ввести новый дорожный знак, который будет обозначать территорию, где движение СИМ запрещено, для предотвращения столкновений и ДТП.

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Комментарии
15
Митя Антонов
14 сентября 2024, 11:41
Идиотизм. Что только не придумают, чтобы отвлечь внимание населения от реальных проблем и бед. И, кстати, согласно ПДД, электровелосипеды не относятся к СИМ. Жаль, что в этом министерстве этого не знают.
alexadmin
14 сентября 2024, 11:32
Может сперва во все авто поставить датчики днк и этиловых спиртов?
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