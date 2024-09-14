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Общество Минтранс предложил ограничить скорость самокатов до 10 км/ч рядом с пешеходами

Минтранс предложил ограничить скорость самокатов до 10 км/ч рядом с пешеходами

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2 комментария

Министерство транспорта 13 сентября опубликовало проект изменений в правилах дорожного движения Российской Федерации. Он предлагает дополнительные ограничения для самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Принять участие в общественных обсуждениях может любой гражданин на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Среди основных предложений – обязательное ограничение скорости до 10 километров в час при движении рядом с пешеходами.

«Велосипедисты и лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, не должны двигаться со скоростью более ‎10 км/ч при опережении пешехода, а также при встречном разъезде с ним», - сказано в проекте постановления.

Кроме этого, велосипедисты, самокатчики и другие участники движения на СИМ, по замыслу, будут обязаны соблюдать безопасную дистанцию до пешехода, которая должна не допустить столкновения с ним.

Проект постановления запрещает перевозить на самокате пассажиров, то есть ездить на нем вдвоем и в большем количестве. Запрещается остановка для велосипедов и СИМ в местах, где они могут создавать помехи для других людей.

Предлагается ввести новый дорожный знак, который будет обозначать территорию, где движение СИМ запрещено.

Регламентируется внешний вид СИМ: у него обязательно должны быть тормоз, звуковой сигнал, световозвращатели спереди, сзади и по бокам, фонарь или фара белого цвета.

Людей, использующих самокаты и другие СИМ, хотят юридически приравнять к водителям других транспортных средств и тем самым распространить на них административную ответственность за нарушения.

На сегодня в Петербурге скоростные ограничения для кикшеринговых электросамокатов составляют от 10 до 20 километров в час в зависимости от локации. Сервисы кикшеринга самостоятельно регулируют этот вопрос в рамках сотрудничества с правительством Петербурга. Кроме этого, тестируется технология антитандем, которая должна не позволить самокату начать движение, если на нем находятся двое или несколько человек. С августа в Петербурге действует запрет на парковку арендованных электросамокатов в четырех центральных районах города.

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Комментарии
2
Сила в Правде!!
14 сентября 2024, 00:38
дураки и дороги ничего нового.
Сила в Правде!!
14 сентября 2024, 00:54
я не знаю была ли эта новость здесь про то как путин сказал что крым не наш и прочие луганды... но это очень забавно считаю. хе-хе.
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