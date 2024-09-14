Погода в Петербурге снова обновила рекорд

Минувшие сутки в Петербурге в очередной раз обновили погодный рекорд. 13 сентября зафиксирована температура +26,8 градуса. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
«Вчера максимальная температура воздуха в городе достигла +26,8 гр., перекрыв рекорд прошлого года +24,6 гр. для 13 сентября», — написал он в своем telegram-канале.
Среднесуточная температура пятницы составила ровно +22 гр., что на 1,5 градуса выше прежнего рекорда. Таким образом, 12 и 13 сентября стали самыми теплыми в истории наблюдений за погодой.
Тепло было и минувшей ночью, температура воздуха держалась на отметке +17,5 гр. «Так что ночь 14 сентября снова самая теплая в историческом ряду. Это уже пятая подряд самая теплая ночь!» — заключил синоптик.
Днем 14 сентября ожидается погода без осадков с температурой до +25.