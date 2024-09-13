    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-в

    762мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.11eur100.39

    «Впереди только отличная погода». В Петербурге установлен очередной тепловой рекорд

    4382
    7 комментариев

    Аномально жаркая для сентября погода побила очередной рекорд и решила задержаться в Петербурге еще на несколько дней. Об этом 13 сентября рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.

    «Пятница, 13, природа об этом вспомнила и решила отметиться, направив утром свою единственную тучу на центр Санкт-Петербурга. Но нас этим не испугать, мы-то знаем, что впереди только отличная погода», — написал специалист в своем телеграм-канале.

    Так, сегодняшняя температура в центре города достигла +24,7 градусов и продолжает повышаться. Ровно год назад столбики термометров днем достигали +24,6 градусов. Тепло также сохраняется и в ночное время.

    Без малого к 15 часам воздух в городе на Неве прогрелся до +25,5 градуса, что на 0,9 градуса выше прежнего рекорда, который продержался всего год, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Высокие температуры в Петербурге и Ленинградской области сохранятся до 17 сентября. В городе будет по-прежнему сухо — ближайшие дней десять осадков практически не будет. «Уж очень устойчиво стоит антициклон. А те, которые могут быть на следующей неделе, как уже отмечал, это мелочь», — заключил синоптик.

    Температурные рекорды ожидают Петербург и в предстоящие выходные. В субботу и воскресенье обойдется без осадков, воздух может прогреться до +27 градусов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close