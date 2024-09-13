«Впереди только отличная погода». В Петербурге установлен очередной тепловой рекорд

Аномально жаркая для сентября погода побила очередной рекорд и решила задержаться в Петербурге еще на несколько дней. Об этом 13 сентября рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.
«Пятница, 13, природа об этом вспомнила и решила отметиться, направив утром свою единственную тучу на центр Санкт-Петербурга. Но нас этим не испугать, мы-то знаем, что впереди только отличная погода», — написал специалист в своем телеграм-канале.
Так, сегодняшняя температура в центре города достигла +24,7 градусов и продолжает повышаться. Ровно год назад столбики термометров днем достигали +24,6 градусов. Тепло также сохраняется и в ночное время.
Без малого к 15 часам воздух в городе на Неве прогрелся до +25,5 градуса, что на 0,9 градуса выше прежнего рекорда, который продержался всего год, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Высокие температуры в Петербурге и Ленинградской области сохранятся до 17 сентября. В городе будет по-прежнему сухо — ближайшие дней десять осадков практически не будет. «Уж очень устойчиво стоит антициклон. А те, которые могут быть на следующей неделе, как уже отмечал, это мелочь», — заключил синоптик.
Температурные рекорды ожидают Петербург и в предстоящие выходные. В субботу и воскресенье обойдется без осадков, воздух может прогреться до +27 градусов.