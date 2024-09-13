«Впереди только отличная погода». В Петербурге установлен очередной тепловой рекорд

Аномально жаркая для сентября погода побила очередной рекорд и решила задержаться в Петербурге еще на несколько дней. Об этом 13 сентября рассказывает главный синоптик города Александр Колесов.



«Пятница, 13, природа об этом вспомнила и решила отметиться, направив утром свою единственную тучу на центр Санкт-Петербурга. Но нас этим не испугать, мы-то знаем, что впереди только отличная погода», — написал специалист в своем телеграм-канале.

Так, сегодняшняя температура в центре города достигла +24,7 градусов и продолжает повышаться. Ровно год назад столбики термометров днем достигали +24,6 градусов. Тепло также сохраняется и в ночное время.