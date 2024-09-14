«Риск развития рака кожи 50 на 50». 12-летнему Глебу нужна помощь в лечении

Поделиться Поделиться





Глеб родился с гигантским невусом на ноге. Это доброкачественное образование, но оно в любой момент может переродиться в самый агрессивный вид рака — меланому. Чтобы этого избежать, невус необходимо удалить. В этом Глебу помогает петербургский хирург. Позади четыре операции, нужна последняя, завершающая. Но лечение платное, и у семьи уже нет денег.



«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Глеб Брызгалов, 12 лет.

Гигантский невус.



Требуется операция. Не хватает 1 281 043 ₽.

«Сын появился на свет с огромным родимым пятном, полностью покрывающим правую ногу вверх от колена. Врачи диагностировали врождённый гигантский меланоцитарный невус и объяснили, что риск развития у Глеба меланомы (рака кожи) — 50 на 50. Чтобы этого избежать, нужно полностью удалить невус.

Я начала поиски хирурга, имеющего опыт подобных операций. Сын рос под наблюдением онколога, а мы испытывали постоянный страх, что в любой момент ему диагностируют меланому. В 2020 году мы нашли своего хирурга. Она успешно оперирует гигантские невусы с использованием экспандеров — специальных силиконовых расширителей, помогающих растянуть кожу и нарастить ее избыток для пересадки.



Доктор согласилась помочь Глебу, но предупредила, что из-за огромного размера новообразования лечение будет состоять из пяти этапов. Четыре операции уже позади, сейчас необходима пятая, заключительная. Глебу снова установят экспандеры, чтобы растянуть кожу на спине. Затем удалят невус и закроют это место здоровой наращенной кожей, используя косметические швы. В дальнейшем перемещенные лоскуты кожи приживутся и по мере роста организма будут также расти, не образовывая контрактур, а значит, будет полностью исключена необходимость повторных операций.



Но лечение по такой методике только платное. А мы собрать нужную сумму не в состоянии — в семье двое детей, доходы небольшие. Прошу, помогите нам!» Юлия Брызгалова, Кемеровская область.

Ольга Филиппова, заведующая отделением пластической и реконструктивной хирургии и лечения гигантских невусов клиники «Скандинавия» (Санкт-Петербург):



«У Глеба меланоформный невус ноги, включая тазобедренную область, состояние после этапного хирургического лечения. Сохраняется обширный фрагмент невуса в области тазобедренного сустава и бедра справа. Необходимо хирургическое лечение: радикальное удаление невуса с гистологическим исследованием и пластика».



ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

ИЛИ ЗДЕСЬ

Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

