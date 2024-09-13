Концерт объединенных культур на Дворцовой собрал около 100 тысяч человек

Открытый концерт X Санкт-Петербургского форума объединенных культур собрал на Дворцовой площади порядка 100 тысяч человек, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. 13 сентября на одной сцене вместе выступили артисты стран БРИКС, многотысячная толпа им подпевала.

Специальным гостем концерта стала группа «Звери», которая исполнила свои самые народные хиты. Денис Майданов спел вместе с исполнителем из Арабских Эмиратов Ахметом аль Хосани. Певец и видеоблогер Хабиб выступил с индийской исполнительницей Сайли Ке. Юлианна Караулова вышла на сцену с бразильским певцом и скрипачом Мату Миранда.

Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур (в прошлом — Санкт-Петербургский международный культурный форум) проходит с 11 по 14 сентября. Его основной площадкой по традиции стал Главный штаб Государственного Эрмитажа.

В объединение БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Оно было основано в 2006 году, во время Петербургского международного экономического форума.

