Суд отправил в СИЗО экс-полицейского, обвиняемого в торговле данными из систем МВД

В Петербурге бывшего полицейского, которого подозревают в передаче данных за взятки, 13 сентября отправили в СИЗО. Накануне ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), свою вину он не признал.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, в Октябрьском районном суде экс-полицейскому назначили содержание под стражей на два месяца, до 11 ноября.
Ранее мужчина занимал должность заместителя начальника третьего отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД. По версии следствия, он вступил в сговор с неким лицом, которому пообещал за деньги предоставлять конфиденциальные данные из систем МВД. Как утверждают оперативники, мужчина регулярно делал это, получив от клиента несколько миллионов рублей.
12 сентября пресс-служба МВД сообщила о разоблачении 43-летнего экс-сотрудника – признаки преступления выявило управление собственной безопасности. По данным оперативников, он не только торговал информацией из баз МВД, но и помогал с доступом к внутренним сведениям налоговой службы. Всего с 2019 по 2024 год мужчина таким образом заработал, как сообщает МВД, около 4,5 миллионов рублей. Уголовное дело возбудил Следственный комитет.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как экс-полицейского осудили на шесть лет за посредничество в передаче взятки в 500 тысяч рублей.