«Другое лицо с подражанием». В тяжбе отеля Wawelberg с Ириной Тиусониной появились сомнительные подписи

Суд усомнился в подлинности подписи на документах, которые основательница премии WheretoEat Ирина Тиусонина представляла в тяжбе с отелем Wawelberg на Невском проспекте. Пока речь о подделке и уголовном преследовании не идет: формулировка в выводах экспертизы более обтекаемая. Однако это постановление апелляционного суда позволяет стряхнуть пыль с уже заглохшего было дела о долге Тиусониной перед дизайнером Понибратовой.
Неустойка в 2,5 млн рублей, взысканная судом в пользу отеля, добавилась к пятимиллионному долгу ООО «Ресто-Бюро», компании основательницы премии WheretoEat Ирины Тиусониной, по которому она недавно стала банкротиться.
В четверг, 12 сентября, 13-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда СПб и Ленобласти по иску ООО «Отель Вавельберг» к ООО «Ресто-Бюро» и взыскал с ответчика неустойку
«Подпись с подражанием»
«Ресто-Бюро», напомним, принадлежит известному продюсеру ресторанного бизнеса Ирине Тиусониной, владелице крупнейшей в России ресторанной премии WheretoЕat. Эта фирма занималась запуском ресторанов. Заказ сделать элитный ресторан Minerals она получила
Отель заказывал проект и его составную часть, дизайн, у «Ресто-Бюро» за
Второй же иск, в котором юристы «Ресто-Бюро» предъявили акты приема-передачи работ, подписанные отелем
Суд назначил почерковедческую экспертизу, которая длилась с февраля по июль
Приняв к сведению такие результаты экспертизы, апелляционный суд решение первой инстанции отменил и принял новый судебный акт: взыскать с «Ресто-Бюро» неустойку в размере
«Отсутствие большого количества кредиторов на начальном этапе всё больше напоминает рейдерский захват, на который нацелен конкретный кредитор, который везде заявляет о вполне понятном намерении», — прокомментировала партнер юридической компании Legal To Business Дарья Филина.
«Мы просто возмещаем ущерб, понесенный отелем из-за удручающего качества оказанной услуги по созданию ресторана, — комментируют юристы Wawelberg. — Нам не нужен бизнес госпожи Тиусониной, но мы будем добиваться обращения взыскания на все ценные активы, какие у нее имеются, и искать участников рынка, которым эти активы могут быть интересны, потому что в добровольном порядке она возмещать нанесенный урон, очевидно, не планирует».
На очереди первое, замороженное дело о взыскании
Как ранее говорили юристы Wawelberg, они прекрасно понимают, что с самой компании-должника брать нечего: денег через компанию сейчас не проходит. И целью банкротства является последующее предъявление требований самой владелице компании Ирине Тиусониной. Отель планирует привлекать ее к субсидиарной ответственности и добиваться обращения взыскания на ее личные активы — в том числе на бренд и сайт премии WheretoЕat, записанные на нее.
«В настоящее время судебное постановление апелляционной инстанции не отписано в полном объеме, поэтому невозможно сделать вывод об основаниях отмены судебного решения, — прокомментировали юристы «Ресто-Бюро». — Суд первой инстанции в полном объеме отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки на основании анализа совокупности доказательств, представленных в дело. В суде апелляционной инстанции дополнительно была проведена экспертиза. И по ее итогам ситуация не так однозначна. Перед экспертами были поставлены
«Ответчики принесли не только акт, но и договор — который, как выяснилось по итогам экспертизы, подписан тем же лицом, что и акт. Но, учитывая выводы второй экспертизы, что подписант не Щукина, это может говорить о том, что оба документа подписаны в подражание ей иным лицом, а тот экземпляр, который Щукина реально подписала, суду представлен не был. Что касается уголовно-правового развития данного процесса, наличие экспертизы с предположением о подделке подписи само по себе уже является формальным основанием для возбуждения уголовного дела», — прокомментировали в отеле Wawelberg.
«С 2019 года в Арбитражном процессуальном кодексе РФ есть норма, предписывающая суду направлять копию судебного акта об обнаружении признаков фальсификации доказательств, в органы дознания», — комментирует управляющий партнер юридической компании ATRA Ахмед Кулаев.
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»