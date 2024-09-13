«Другое лицо с подражанием». В тяжбе отеля Wawelberg с Ириной Тиусониной появились сомнительные подписи

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Суд усомнился в подлинности подписи на документах, которые основательница премии WheretoEat Ирина Тиусонина представляла в тяжбе с отелем Wawelberg на Невском проспекте. Пока речь о подделке и уголовном преследовании не идет: формулировка в выводах экспертизы более обтекаемая. Однако это постановление апелляционного суда позволяет стряхнуть пыль с уже заглохшего было дела о долге Тиусониной перед дизайнером Понибратовой.

Неустойка в 2,5 млн рублей, взысканная судом в пользу отеля, добавилась к пятимиллионному долгу ООО «Ресто-Бюро», компании основательницы премии WheretoEat Ирины Тиусониной, по которому она недавно стала банкротиться.



В четверг, 12 сентября, 13-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда СПб и Ленобласти по иску ООО «Отель Вавельберг» к ООО «Ресто-Бюро» и взыскал с ответчика неустойку 2,5 млн рублей. Суд, таким образом, удовлетворил требование истца признать неисполненными обязательства ответчика перед истцом по передаче дизайн-проекта ресторана Minerals, за который «Ресто-Бюро» получило от заказчика 5 млн рублей. Дизайн-проект был одним из пунктов большого кейса по запуску элитного ресторана в лобби 5-звездочного отеля, вылившегося в громкий конфликт, о котором «Фонтанка» писала в апреле и в августе 2024 года .



«Подпись с подражанием» «Ресто-Бюро», напомним, принадлежит известному продюсеру ресторанного бизнеса Ирине Тиусониной, владелице крупнейшей в России ресторанной премии WheretoЕat. Эта фирма занималась запуском ресторанов. Заказ сделать элитный ресторан Minerals она получила в 2021 году . Дизайн-проект заведения она поручила разработать агенту известного ресторанного дизайнера Анастасии Понибратовой.

Отель заказывал проект и его составную часть, дизайн, у «Ресто-Бюро» за 5 млн рублей. Однако летом 2022 года , когда ресторан уже год как работал, отель получил письмо-претензию от Понибратовой, которая заявила, что дизайн сделала именно она, но денег за свою работу так и не получила. Чтобы урегулировать вопрос интеллектуальных прав, Wawelberg сам напрямую выплатил дизайнеру 3 млн рублей, после чего предъявил «Ресто-Бюро» два иска: о взыскании назад 5 млн рублей, выплаченных за услугу, а также о взыскании неустойки. По первому иску в 2023 году производство было приостановлено до разрешения по существу второго иска.



Второй же иск, в котором юристы «Ресто-Бюро» предъявили акты приема-передачи работ, подписанные отелем в 2021 году без замечаний, в июне 2023 года был отклонен Арбитражным судом СПб и Ленобласти. Однако отель подал апелляционную жалобу, в рамках которой сама Понибратова и ее агент ИП Анна Щукина заявили, что денег не получили. Когда юристы «Ресто-Бюро» предъявили подписанный уже Щукиной акт приема и оплаты дизайн-проекта, последовало заявление о фальсификации доказательств, якобы никакого акта она не подписывала.



Суд назначил почерковедческую экспертизу, которая длилась с февраля по июль 2024 года . И эксперт дал следующее заключение: «Подпись от имени Щукиной А. В. , расположенная в акте №14 от 19.05.2021 к договору №08/04/2021, составленному между Щукиной Анной Валерьевной и ООО "Ресто-Бюро", в строке под словами "Исполнитель ИП Щукина Анна Валерьевна", выполнена, вероятно, не самой Щукиной Анной Валерьевной, а другим лицом с подражанием какой-то подлинной ее подписи».

Приняв к сведению такие результаты экспертизы, апелляционный суд решение первой инстанции отменил и принял новый судебный акт: взыскать с «Ресто-Бюро» неустойку в размере 2,5 млн рублей. Решение вступило в законную силу, и отель уже может предъявить его в рамках процедуры банкротства ООО «Ресто-Бюро», в ходе которого как раз вчера, 12 сентября , было опубликовано судебное определение о введении процедуры наблюдения. Пока что в реестр требований кредиторов включено только одно требование — на 5,15 млн рублей, взысканных с должника по делу о бракованной барной стойке (с которой и начался весь этот конфликт).



«Отсутствие большого количества кредиторов на начальном этапе всё больше напоминает рейдерский захват, на который нацелен конкретный кредитор, который везде заявляет о вполне понятном намерении», — прокомментировала партнер юридической компании Legal To Business Дарья Филина.

«Мы просто возмещаем ущерб, понесенный отелем из-за удручающего качества оказанной услуги по созданию ресторана, — комментируют юристы Wawelberg. — Нам не нужен бизнес госпожи Тиусониной, но мы будем добиваться обращения взыскания на все ценные активы, какие у нее имеются, и искать участников рынка, которым эти активы могут быть интересны, потому что в добровольном порядке она возмещать нанесенный урон, очевидно, не планирует».



На очереди первое, замороженное дело о взыскании 5 млн рублей оплаты за неоказанную услугу. В случае удовлетворения и этого иска общая сумма требований отеля к «Ресто-Бюро» в деле о банкротстве превысит 13 млн рублей.

Как ранее говорили юристы Wawelberg, они прекрасно понимают, что с самой компании-должника брать нечего: денег через компанию сейчас не проходит. И целью банкротства является последующее предъявление требований самой владелице компании Ирине Тиусониной. Отель планирует привлекать ее к субсидиарной ответственности и добиваться обращения взыскания на ее личные активы — в том числе на бренд и сайт премии WheretoЕat, записанные на нее.

«В настоящее время судебное постановление апелляционной инстанции не отписано в полном объеме, поэтому невозможно сделать вывод об основаниях отмены судебного решения, — прокомментировали юристы «Ресто-Бюро». — Суд первой инстанции в полном объеме отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки на основании анализа совокупности доказательств, представленных в дело. В суде апелляционной инстанции дополнительно была проведена экспертиза. И по ее итогам ситуация не так однозначна. Перед экспертами были поставлены 2 вопроса , в рамках первого вопроса по поводу подписи Щукиной эксперты сделали вероятностный вывод о непринадлежности подписи Щукиной. Вероятностный вывод означает, что и у самого эксперта нет уверенности в его бесспорности. Говорить о том, на каком основании суд отменил решение суда первой инстанции, преждевременно, необходимо дождаться получения судебного акта. ООО "Ресто-Бюро" с нетерпением ожидает полный текст постановления апелляционной инстанции. Оно в соответствии с законом подлежит обжалованию, что ООО "Ресто-Бюро" намерено сделать в кратчайшие сроки, так что точка в данном споре в любом случае еще не поставлена. По итогам изучения текста постановления апелляционной инстанции ООО "Ресто-Бюро" будет также рассматривать сложившуюся ситуацию в уголовно-правовой плоскости, поскольку передача со стороны Щукиной А. В. и Понибратовой А. В. в адрес ООО "Ресто-Бюро" документов с подобными дефектами подписания имеет как минимум признаки мошенничества».



«Ответчики принесли не только акт, но и договор — который, как выяснилось по итогам экспертизы, подписан тем же лицом, что и акт. Но, учитывая выводы второй экспертизы, что подписант не Щукина, это может говорить о том, что оба документа подписаны в подражание ей иным лицом, а тот экземпляр, который Щукина реально подписала, суду представлен не был. Что касается уголовно-правового развития данного процесса, наличие экспертизы с предположением о подделке подписи само по себе уже является формальным основанием для возбуждения уголовного дела», — прокомментировали в отеле Wawelberg.



«С 2019 года в Арбитражном процессуальном кодексе РФ есть норма, предписывающая суду направлять копию судебного акта об обнаружении признаков фальсификации доказательств, в органы дознания», — комментирует управляющий партнер юридической компании ATRA Ахмед Кулаев.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»