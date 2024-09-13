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Власть Минюст обновил данные телеграм-каналов BRIEF* и «Незыгарь»* в реестре иноагентов

Минюст обновил данные телеграм-каналов BRIEF* и «Незыгарь»* в реестре иноагентов

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1 комментарий

Минюст вечером в пятницу, 13 сентября, обновил данные в отношении телеграм-каналов BRIEF*, BRIEF-Главное* и «Незыгарь»*. В реестре указали их актуальное наименование и ссылки в мессенджере Telegram.

Теперь они указаны под названиями «ЕЖ/дневник»*, «ЕЖ/главное»* и «НZГ»*. Также в реестре сохранились имена журналистов Владимира Дергачева и Екатерины Винокуровой, которые ранее заявляли о прекращении сотрудничества с каналами, признанными иноагентами.

В начале сентября Роскомнадзор заявлял, что сменившие название и адрес каналы-иноагенты должны продолжать размещать маркировку под своими материалами. В противном случае их ожидает административная ответственность.

Перечисленные выше каналы признали иноагентами 16 августа.

*Внесены в реестр иностранных агентов.

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Комментарии
1
Су Люк Ын
13 сентября 2024, 19:18
так Нечестно! недобрая для Нас всех новость!
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