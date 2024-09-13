«Тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между РФ и Турцией»: в Кремле прокомментировали слова Эрдогана

Тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между Россией и Турцией: такое заявление сделал 13 сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



«Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения», — подтвердил представитель Кремля, комментируя недавние высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «необходимости возвращения Крыма в состав Украины в соответствии с требованием международного права».

Впрочем, Москва продолжает, по словам Пескова, «разъяснять Анкаре свою позицию по вопросу Крыма»:

«Мы надеемся, что со временем это позволит лучше понять нас и согласиться с нашими доводами», — заявил пресс-секретарь президента России.



Он также отметил, что США оказывают «неприкрытое давление» на Турцию, не гнушаясь запугивать последствиями для экономики страны.

Напомним, позиция Эрдогана о принадлежности Крыма озвучивается им регулярно — ранее на саммите «Крымской платформы» в 2022 году президент Турции уже говорил, что «Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является», а Дмитрий Песков так же признавал расхождение взглядов двух стран по этому вопросу, которое, однако, «не мешает двустороннему взаимодействию, имеющему большой потенциал».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, результаты которого Киев и страны Запада не признали.