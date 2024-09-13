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Политика «Тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между РФ и Турцией»: в Кремле прокомментировали слова Эрдогана

«Тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между РФ и Турцией»: в Кремле прокомментировали слова Эрдогана

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Тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между Россией и Турцией: такое заявление сделал 13 сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения», — подтвердил представитель Кремля, комментируя недавние высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «необходимости возвращения Крыма в состав Украины в соответствии с требованием международного права».

Впрочем, Москва продолжает, по словам Пескова, «разъяснять Анкаре свою позицию по вопросу Крыма»:

«Мы надеемся, что со временем это позволит лучше понять нас и согласиться с нашими доводами», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он также отметил, что США оказывают «неприкрытое давление» на Турцию, не гнушаясь запугивать последствиями для экономики страны.

Напомним, позиция Эрдогана о принадлежности Крыма озвучивается им регулярно — ранее на саммите «Крымской платформы» в 2022 году президент Турции уже говорил, что «Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является», а Дмитрий Песков так же признавал расхождение взглядов двух стран по этому вопросу, которое, однако, «не мешает двустороннему взаимодействию, имеющему большой потенциал».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, результаты которого Киев и страны Запада не признали.

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ПО ТЕМЕ
Крым Турция Реджеп Тайип Эрдоган Дмитрий Песков
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Комментарии
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13 сентября 2024, 13:37
Еще один нож в спину гаранта?
michailowvladimir25
13 сентября 2024, 13:48
В конце концов, толстяк из Пхеньяна признал референдум.
michailowvladimir25
13 сентября 2024, 13:45
Ее не признали не только западные страны, но и почти все страны мира. Даже друзья по БРИКС.
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