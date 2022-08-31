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    Песков прокомментировал слова Эрдогана о необходимости вернуть Крым Украине

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    Позиция Турции по вопросу принадлежности Крыма не мешает двустороннему взаимодействию, которое имеет большой потенциал. Об этом, комментируя недавние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Крым должен вернуться в состав Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Анкара с самого начала говорила о несогласии с нами, но Крым — это часть РФ. Невозможно то, о чём говорит Эрдоган», — цитирует представителя Кремля 31 августа «Интерфакс».

    В то же время Песков подчеркнул, что эта риторика не мешает России взаимодействовать с Турцией «там, где нам выгодно». «Мы высоко ценим усилия Турецкой Республики по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном. Там, где нам выгодно, мы общались, будем общаться. У нас очень хороший потенциал для углубления взаимодействия», — резюмировал он.

    Напомним, ранее на саммите «Крымской платформы» Эрдоган заявил, что «Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является». По его словам, это необходимо «для защиты территориальной целостности страны».

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