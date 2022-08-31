Песков прокомментировал слова Эрдогана о необходимости вернуть Крым Украине

Позиция Турции по вопросу принадлежности Крыма не мешает двустороннему взаимодействию, которое имеет большой потенциал. Об этом, комментируя недавние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Крым должен вернуться в состав Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Анкара с самого начала говорила о несогласии с нами, но Крым — это часть РФ. Невозможно то, о чём говорит Эрдоган», — цитирует представителя Кремля 31 августа «Интерфакс».