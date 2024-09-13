Члены «Русской общины» обжаловали свой арест в горсуде Петербурга

Петербургский городской суд 13 сентября отменил постановления Приморского районного суда об административных правонарушениях в отношении членов «Русской общины» в связи с техническими ошибками. Документ возвращен на доработку.

В августе участники организации «Русская община» были задержаны на Комендантском проспекте во время разговора с таксистами из Северо-Кавказского региона. На мужчин оформили протоколы о мелком хулиганстве. В документах говорилось, что активисты кричали, грубо выражались, мешали проезду транспорта. В общине настаивали на том, что общались интеллигентно и корректно. Суд наказал участников арестом , правда, все вышли на свободу сразу после заседания.

«Русская община» тогда обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину. Тот поручил возбудить дело в отношении полицейских, которые участвовали в задержании. Прокуратура отказала. Председатель ведомства снова настоял на возбуждении, и так три раза.

