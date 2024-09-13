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Происшествия Члены «Русской общины» обжаловали свой арест в горсуде Петербурга

Члены «Русской общины» обжаловали свой арест в горсуде Петербурга

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15 комментариев

Петербургский городской суд 13 сентября отменил постановления Приморского районного суда об административных правонарушениях в отношении членов «Русской общины» в связи с техническими ошибками. Документ возвращен на доработку.

В августе участники организации «Русская община» были задержаны на Комендантском проспекте во время разговора с таксистами из Северо-Кавказского региона. На мужчин оформили протоколы о мелком хулиганстве. В документах говорилось, что активисты кричали, грубо выражались, мешали проезду транспорта. В общине настаивали на том, что общались интеллигентно и корректно. Суд наказал участников арестом, правда, все вышли на свободу сразу после заседания.

«Русская община» тогда обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину. Тот поручил возбудить дело в отношении полицейских, которые участвовали в задержании. Прокуратура отказала. Председатель ведомства снова настоял на возбуждении, и так три раза.

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Комментарии
15
Ak.aleks
13 сентября 2024, 11:58
через одно поколение (т.е. в среднем через 25 лет) количество русских в РФ станет примерно в 2 раза меньше, а количество не русских - примерно в 2 раза больше. При этом уже сейчас даже удельная доля потерь чеченцев, ингушей и дагестанцев примерно такая же, как у москвичей. Но не потому, что они лучшие в России воины, а как раз наоборот. Потому что они не воюют и воевать не хотят. Иначе говоря, Путин сейчас сражается не за русский, а за мусульманский мир. Причем не в Азии или Африке, а в России. Помимо естественнх демографических потерь в пол миллиона в год добавляя к ним еще пол миллиона военных и миграционных. А, поскольку официально общее население РФ практически не уменьшается, это означает, что каждый год в нем становится на 1 миллион русских меньше, и на 1 млн. не русских больше. Из которых последние - в основном мусульмане, включая мигрантов. Вопрос, зачем это всё - бессмысленен. Так же как бессмысленен вопрос о том, зачем нужно было превращать всех соседей во врагов, попадать
AndrewBarsik
13 сентября 2024, 12:26
Утомили потуги Бастрыкина изобразить из себя защитника интересов русских. На самом деле, когда доходит до реальных уголовных дел, в которых граждане России, становятся жертвами нелегальных мигрантов, ведомство Бастрыкина строго блюдёт интересы убийц.
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