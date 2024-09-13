В России вырос спрос на лизинг автомобилей среди водителей такси

Водители такси стали чаще брать автомобили в лизинг. За год спрос на эту услугу вырос до 15 %, пишет «Коммерсантъ» в пятницу, 13 сентября.
Аналитики связывают рост интереса к лизингу с увеличением числа водителей, которые рассматривают работу в такси как основной вид деятельности, и с ростом их доходов. Кроме того, интерес стимулирует программа льготного лизинга Минпромторга, которая позволяет сократить авансовые платежи на 10 %. Рост числа клиентов лизинговых компаний идет благодаря сокращению доли водителей, которые арендовали машины у автопарков. По данным «ГТК-Холдинга», доля таких водителей сократилась с 80% до 75%.
По словам директора по продажам ЛК «Европлан» Ивана Коровникова, спрос на лизинг такси стал вдвое больше относительно прошлого года. Чаще всего в лизинг берут Toyota Camry, Mercedes-Benz E-Class, KIA K5, Geely Coolray, сообщает «ГТК-Холдинг». В свою очередь, «ВТБ Лизинг» отмечает, что самыми востребованными машинами являются Lada, Chery и Haval.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о последних изменениях в сфере такси и на сколько еще подорожают услуги пассажирских перевозок.