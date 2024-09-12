В Петербурге Путин посетил ВМА и встретился с раненым подполковником Даниловым

Президент России Владимир Путин поговорил с подполковником Александром Даниловым, руководившим обороной посёлка Малая Локня Курской области. Офицер после ранения проходит лечение в Военно-медицинской академии в Петербурге. Подробности 12 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Подразделение подполковника Данилова участвовало в оборонительных действиях в Курской области с 8 по 24 августа. Офицер вывел из окружения тридцать человек, а после принял решение вызвать огонь на себя и в результате обстрела получил травму.

