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Власть Общество В Петербурге Путин посетил ВМА и встретился с раненым подполковником Даниловым

В Петербурге Путин посетил ВМА и встретился с раненым подполковником Даниловым

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Президент России Владимир Путин поговорил с подполковником Александром Даниловым, руководившим обороной посёлка Малая Локня Курской области. Офицер после ранения проходит лечение в Военно-медицинской академии в Петербурге. Подробности 12 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Подразделение подполковника Данилова участвовало в оборонительных действиях в Курской области с 8 по 24 августа. Офицер вывел из окружения тридцать человек, а после принял решение вызвать огонь на себя и в результате обстрела получил травму.

Глава государства поблагодарил подполковника и отметил, что Минобороны представили его к званию Героя Российской Федерации. Также Путин рассказал о принятом решении по выздоровлении направить офицера на учебу в академию Генерального штаба

Сегодня Путин работает в Северной столице. Он проводил встречу со представителями стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Также президент России встретился с главой МИД КНР Ван И. По данным РИА Новости, обсуждались вопросы, касающиеся взаимовыгодного партнерства между странами.

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