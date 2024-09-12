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Происшествия «Повелся на украинскую провокацию». Связанный с «Вагнером» канал показал вероятных осквернителей могилы Пригожина в крови и в слезах

«Повелся на украинскую провокацию». Связанный с «Вагнером» канал показал вероятных осквернителей могилы Пригожина в крови и в слезах

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23 комментария

Неприятное общение двоих предполагаемых осквернителей могилы Евгения Пригожина с его сторонниками попало на видео. Кадры опубликовал 12 сентября телеграм-канал «Кепка Пригожина».

По данным канала, полтора месяца назад двое мужчин «совершили нападение на памятник» основателю ЧВК «Вагнер». Вероятно, речь идет о случаях осквернения могилы на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Петербурга. «Воспитательная» (как ее назвали авторы поста) беседа после поимки была суровой и, видимо, не обошлось без ударов по лицу.

«Первого поймали через пару дней на попытке рецидива. После общения с добрыми людьми злодей осознал, что нападение на монумент оказалось критической ошибкой», — говорится в сообщении. Еще одного вероятного осквернителя, которого авторы канала называют «другом и подельником» первого, тоже «выследили». «Кепка Пригожина» пишет, что оба совершили нападение на памятник «по указке украинских кураторов».

На самом видео, которое редакция не показывает из морально-этических соображений, показаны двое мужчин. Первый — в слезах, у него льется кровь из носа и рта. Он извиняется за то, что «повелся на украинскую провокацию» и советует не следовать его примеру, иначе с ними будет «то же самое, что и со мной». Второй сидит на земле и тоже вытирает кровь с лица, но не плачет, а трясется и сильно пугается, когда собеседник подходит ближе. В процессе разговора получает удар ногой по голове за медленные ответы. Говорит, что вместе «со знакомым Славой», которого едва знал, «за бабки» осквернил могилу Пригожина. На дело толкнула «плохая ситуация» в жизни.

«Фонтанка» писала о том, как покушались на могилу Евгения Пригожина на Пороховском кладбище. 20 июля стало известно, что памятник облили белой краской. А на следующий день охранник кладбища сообщил о задержании 36-летнего уроженца Воронежской области, который, предположительно, наклеил на могилу основателя ЧВК «Вагнер» плакаты с оскорблениями. Было возбуждено дело о надругательстве над могилой. О других возможных фигурантах не сообщалось.

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Комментарии
27
ProstoZloy
12 сентября 2024, 21:39
А уничтожение вагнеровцами во время мятежа российского самолета с 10 членами экипажа - это как? "Критическая ошибка"?
Slava_Rossii2
12 сентября 2024, 21:58
Полиция уже возбудила уголовное дело в отношении тех, кто избивал задержанных?
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