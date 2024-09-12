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Город Невский проспект открыли для транспорта

Невский проспект открыли для транспорта

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На Невском проспекте полностью восстановили движение к 19:30 часам 12 сентября. На дороге остаются регулировщики, у обочин — спецмашины.

Судя по кадрам с супервидовых камер «Фонтанки», движение по главному проспекту Петербурга сначала открыли от перекрестка с Лиговским проспектом до пересечения с Садовой улицей. Позднее ограничения сняли полностью.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в городе ослабла с 8 баллов до 6. Сейчас пробки в городе оцениваются в 6 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в четверг. Ожидается, что заторы продолжат снижаться и к 23 часам достигнут одного балла.

В четверг, 12 сентября, в Петербурге прошел крестный ход, приуроченный к 300-летию перенесения мощей Александра Невского. Также в городе на высшем уровне идет встреча с представителями стран БРИКС, проводится Петербургский международный форум объединенных культур.

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