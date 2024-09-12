«Шаг в этом направлении». Маск предупредил об угрозе третьей мировой, если Украине разрешат бить вглубь РФ

Американский предприниматель Илон Маск предупредил об угрозе третьей мировой войны в случае, если Украине разрешат бить западным оружием вглубь России. Об этом он написал в соцсетях 12 сентября.
«Шаг в этом направлении», — написал Маск.
Вопрос о снятии ограничений для Украины на удары западным оружием вглубь России обсуждается давно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что запрет, скорее всего, уже снят. В СМИ же ведется активная кампания по «нормализации» этого решения.
Президент США Джо Байден 11 сентября подтвердил, что в Вашингтоне «прямо сейчас» идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь Российской Федерации. Госсекретарь США Энтони Блинкен тогда же не стал исключать, что разрешение Украина получит.
Правительство Великобритании, по информации The Guardian, уже сняло ограничения на удары западным оружием вглубь России. Однако в ближайшие дни официально об этом объявлять не будут. В четверг, 12 сентября, стало известно, что Польша также выступает за снятие ограничений. Об этом глава МИД страны заявил после встречи с Блинкеном.