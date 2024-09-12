«Шаг в этом направлении». Маск предупредил об угрозе третьей мировой, если Украине разрешат бить вглубь РФ

Американский предприниматель Илон Маск предупредил об угрозе третьей мировой войны в случае, если Украине разрешат бить западным оружием вглубь России. Об этом он написал в соцсетях 12 сентября.



«Шаг в этом направлении», — написал Маск.



Вопрос о снятии ограничений для Украины на удары западным оружием вглубь России обсуждается давно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что запрет, скорее всего, уже снят. В СМИ же ведется активная кампания по «нормализации» этого решения.



Президент США Джо Байден 11 сентября подтвердил, что в Вашингтоне «прямо сейчас» идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь Российской Федерации. Госсекретарь США Энтони Блинкен тогда же не стал исключать, что разрешение Украина получит.

