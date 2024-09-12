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Происшествия Екатеринбургский школьник стал жертвой насилия великовозрастного «друга» по онлайн-игре

Екатеринбургский школьник стал жертвой насилия великовозрастного «друга» по онлайн-игре

2 577
1 комментарий

В Екатеринбурге суд арестовал 37-летнего Александра Трофимова, обвиняемого в сексуальном насилии над 12-летним школьником. Мужчину с ребенком свела онлайн-платформа Roblox. Об избрании меры пресечения 12 сентября сообщает портал E1. Уточняется, что Трофимов свою вину не признает.

По материалам проверки, Александр познакомился с мальчиком в сетевой игре. Там же они обменялись контактами и договорились встретиться в оффлайне. Во время прогулки мужчина напросился к школьнику в гости, родителей подростка дома не было. Обвиняемый якобы раздел своего юного друга и надругался над ним. Мальчик так испугался, что рассказал маме о случившемся лишь спустя несколько дней, когда вскрылась переписка.

Ранее «Фонтанка» писала, что 10-летняя петербургская школьница, играя в Roblox, оформила на родителей полумиллионный кредит.

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Комментарии
1
280210922
12 сентября 2024, 17:26
ЛГБТ -рулит
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