Екатеринбургский школьник стал жертвой насилия великовозрастного «друга» по онлайн-игре

В Екатеринбурге суд арестовал 37-летнего Александра Трофимова, обвиняемого в сексуальном насилии над 12-летним школьником. Мужчину с ребенком свела онлайн-платформа Roblox. Об избрании меры пресечения 12 сентября сообщает портал E1 . Уточняется, что Трофимов свою вину не признает.

По материалам проверки, Александр познакомился с мальчиком в сетевой игре. Там же они обменялись контактами и договорились встретиться в оффлайне. Во время прогулки мужчина напросился к школьнику в гости, родителей подростка дома не было. Обвиняемый якобы раздел своего юного друга и надругался над ним. Мальчик так испугался, что рассказал маме о случившемся лишь спустя несколько дней, когда вскрылась переписка.

