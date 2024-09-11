Петербургская школьница оформила на родителей полумиллионный кредит, играя в популярную игру

В Петербурге школьница оставила родителей без крупной суммы денег во время игры в Roblox. Голос в телефоне предложил ей бесплатно получить игровую валюту, для этого требовалось лишь войти в онлайн-банк родителей и выполнить несколько действий. Подробнее об этом сообщила мама 10-летней девочки Юлия в беседе с 47news 11 сентября.



С ее слов, вечером 9 сентября в Telegram ребенку позвонил якобы менеджер одного из персонажей Roblox, который объяснил, как без оплаты получить «робуксы». Около 23 часов дочь внезапно попросила у мамы телефон и начала выполнять указания собеседника. В итоге из мобильного банка пропали все деньги — 125 тыс. рублей. После ребенку объяснили, как в приложении оформить кредитную карту.



«Она в два клика буквально оформила эту карту с лимитом 530 тысяч и маленькими суммами по 10 тысяч переводила на разные номера телефонов, которые ей прислали, — рассказывает Юлия. — Успела перевести раз пять, потом карту заблокировали».



После девочка поняла, что связалась с мошенниками, и без оповещения родителей позвонила в «112». «Пришла полиция. Мы были в шоке, ничего не поняли, решили, что это ошибка. Дочь расплакалась, все рассказала», — вспоминает Юлия.



Вечером следующего дня женщина самостоятельно обратилась в полицию с заявлением о том, что аферисты ввели ее ребенка в заблуждение. Родители также надеются, что операции в банке удастся заморозить.



В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.



Отметим, что в 2023 году Roblox стал самым популярным игровым приложением у россиян.

