ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Севастополе

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемого в подготовке диверсионно-террористического акта в Севастополе. Об этом 12 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение УФСБ.
По заявлению службы, задержанный собирался совершить подрыв железнодорожного моста в Севастополе.
51-летний житель Крыма «общался с сотрудником СБУ в мессенджере и передавал данные о военных объектах и транспортной инфраструктуре Севастополя, а также изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, при помощи которых он должен был совершить террористический акт», — сообщили в пресс-службе ФСБ.
В тайнике были обнаружены 3 кумулятивных заряда, самодельное взрывное устройство (СВУ), 8 электродетонаторов, 4 исполнительных устройства и 4 передатчика. Против задержанного возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям: о госизмене, подготовке к совершению теракта и незаконном хранении взрывных устройств. Ему грозит пожизненное.
Менее чем месяц назад ФСБ также сообщала о задержании на территории Крымского полуострова «агентов украинских спецслужб» — двух граждан России и одного из Молдавии, которые «планировали взрывы на территории России».
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