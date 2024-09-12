Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

ю-в.

 760мм 64%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,27
EUR 100,74
Аномалии выборов
Перекрытия в Петербурге
Проект «Образование»
Как работает помощь беженцам
Куда спрятать сбережения
Новый путепровод
Какие сейчас стипендии
Рейтинги «Фонтанки»
Общество ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Севастополе

ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Севастополе

2 467
6 комментариев

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемого в подготовке диверсионно-террористического акта в Севастополе. Об этом 12 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение УФСБ.

По заявлению службы, задержанный собирался совершить подрыв железнодорожного моста в Севастополе.

51-летний житель Крыма «общался с сотрудником СБУ в мессенджере и передавал данные о военных объектах и транспортной инфраструктуре Севастополя, а также изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, при помощи которых он должен был совершить террористический акт», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

В тайнике были обнаружены 3 кумулятивных заряда, самодельное взрывное устройство (СВУ), 8 электродетонаторов, 4 исполнительных устройства и 4 передатчика. Против задержанного возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям: о госизмене, подготовке к совершению теракта и незаконном хранении взрывных устройств. Ему грозит пожизненное.

Менее чем месяц назад ФСБ также сообщала о задержании на территории Крымского полуострова «агентов украинских спецслужб» — двух граждан России и одного из Молдавии, которые «планировали взрывы на территории России».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
ФСБ Крым Теракт Диверсия Подрыв моста Севастополь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
AndrewBarsik
12 сентября 2024, 14:43
Очень жаль, что ФСБ никак не может поймать того негодяя, который по всей стране трижды на дню взрывчатку в эти тайники закладывает. А то ловят, понимаешь, пешек, которые за этой взрывчаткой к тайникам приходят, а вот "крупная рыба" раз за разом высказывает из рук храбрых чекистов.
гастарбайтер
12 сентября 2024, 15:29
Госизмена это если гражданин государства совершает преступление против суверенитета этого же государства... Житель Крыма вполне может быть гражданином Украины.. И вообще инсургенты не обязательно против суверенитета борются... Короче - тема не раскрыта...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
Новости компаний
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Новости компаний
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Апарт-отель Ladozhsky Avenir подключили к глобальной сети
12 сентября, 14:45
Свободная планировка: благо или лишние заботы?
11 сентября, 18:00
В квартале Plus Пулковский поднимаются новые дома
11 сентября, 17:20
Клубный дом Bakunina 33 — плюс один этаж
11 сентября, 17:05
Мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург» для бизнеса вошло в топ-10
11 сентября, 16:05
В строящемся квартале Respect растут масштабы монолитных работ
11 сентября, 15:00
В Шувалово открылась выставка оживающих картин «Питер и вода»
11 сентября, 14:25
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
GloraX представил архитектурную концепцию нового проекта в Казани
10 сентября, 16:05
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30