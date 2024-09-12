ФСБ предотвратила подрыв железнодорожного моста в Севастополе

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемого в подготовке диверсионно-террористического акта в Севастополе. Об этом 12 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение УФСБ.

51-летний житель Крыма «общался с сотрудником СБУ в мессенджере и передавал данные о военных объектах и транспортной инфраструктуре Севастополя, а также изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, при помощи которых он должен был совершить террористический акт», — сообщили в пресс-службе ФСБ.